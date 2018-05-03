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Fenerbahçe maçı öncesinde Bursaspor dış dünyaya kapalı

Gürkan DURAL/BURSA,() Bursaspor'da oyuncuların antrenmana çıkmamasıyla patlak veren krizde yarınki idman da kondisyon salonuna alınırken, kapılar basına kapatıldı. Ayrıca Mustafa Er'in basın toplantısı da iptal edildi. Spor Toto Süper...

Fenerbahçe maçı öncesinde Bursaspor dış dünyaya kapalı

Gürkan DURAL/BURSA,()

Bursaspor'da oyuncuların antrenmana çıkmamasıyla patlak veren krizde yarınki idman da kondisyon salonuna alınırken, kapılar basına kapatıldı. Ayrıca Mustafa Er'in basın toplantısı da iptal edildi.
Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında 6 Mayıs Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Bursaspor'un sabah idmanına oyuncular, alacaklarının ödenmemesi nedeniyle çıkmama kararı almıştı. Oyuncular kondisyon salonunda çalışmalarına devam ederken, kulüp tarafından yarın da sahada gerçekleşmesi beklenen antrenmanın kondisyon salonuna alındığı ve basına kapalı olduğu bilgisi paylaşıldı. Ayrıca yine yarın sabah saatlerinde yapılması planlanan teknik direktör Mustafa Er'in haftalık basın toplantısı da iptal edildi. 
Yeşil beyazlı kulüpten ise henüz oyuncuların sabahki idmana çıkmamasıyla ilgili olarak resmi internet sitesinden bir açıklama gelmedi.

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