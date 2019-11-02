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Fenerbahçe maçı öncesi Kayserispor'a moral ziyareti
Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, hafta sonu Fenerbahçe ile oynanacak maç öncesi İstikbal Mobilya Kayserispor'u ziyaret ederek futbolculara tatlı ikram etti. Kayseri Valisi Şehmus...
SPOR 01.11.2019, 18:35
Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, hafta sonu Fenerbahçe ile oynanacak maç öncesi İstikbal Mobilya Kayserispor'u ziyaret ederek futbolculara tatlı ikram etti.
Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bu hafta Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Kayserispor'a moral ziyaretinde bulundu. Başkan Hamdi Elcuman tarafından karşılanan Vali Günaydın, yeni teknik direktör Bülent Uygun'la görüşerek başarılar diledi. Futbolcularla da sohbet eden Vali Günaydın, hafta sonu Fenerbahçe karşısında 3 puan temennisinde bulundu. Kayserispor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Aslan düştüğü yerden kalkar. Kayserispor çıkış yakalayacak" dedi. Vali Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, futbolculara tatlı ikramında bulunduktan sonra takım yöneticileriyle toplantı yaptı.
Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bu hafta Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Kayserispor'a moral ziyaretinde bulundu. Başkan Hamdi Elcuman tarafından karşılanan Vali Günaydın, yeni teknik direktör Bülent Uygun'la görüşerek başarılar diledi. Futbolcularla da sohbet eden Vali Günaydın, hafta sonu Fenerbahçe karşısında 3 puan temennisinde bulundu. Kayserispor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Aslan düştüğü yerden kalkar. Kayserispor çıkış yakalayacak" dedi. Vali Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, futbolculara tatlı ikramında bulunduktan sonra takım yöneticileriyle toplantı yaptı.
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