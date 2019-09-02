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Fenerbahçe, Luiz Gustavo'yu KAP'a bildirdi
Fenerbahçe Kulübü, Fransa'nın Marsilya takımında forma giyen Luiz Gustavo'nun transferi konusunda oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Sarı lacivertli kulüp, oyuncunun transferi için...
SPOR 02.09.2019, 17:29
Fenerbahçe Kulübü, Fransa'nın Marsilya takımında forma giyen Luiz Gustavo'nun transferi konusunda oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Sarı lacivertli kulüp, oyuncunun transferi için Marsilya'ya 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
Fenerbahçe'nin KAP'a yaptığı bildirim şu şekilde: "Profesyonel futbolcu Luiz Gustavo Dias'ın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Olympique de Marseille SASP kulübüne transfer bedeli olarak 6.000.000 Avro ödenecektir. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri her iki kulüp tarafından eşit oranda paylaşılacaktır."
Sarı lacivertli kulüp, oyuncunun transferi için Marsilya'ya 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
Fenerbahçe'nin KAP'a yaptığı bildirim şu şekilde: "Profesyonel futbolcu Luiz Gustavo Dias'ın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Olympique de Marseille SASP kulübüne transfer bedeli olarak 6.000.000 Avro ödenecektir. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri her iki kulüp tarafından eşit oranda paylaşılacaktır."
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