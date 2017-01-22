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Fenerbahçe lider MedipolBaşakşehir'i devirdi: 1-0

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe,sahasında Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Süper Lig'de ilk mağlubiyetini alan Medipol Başakşehir 39 puanla liderliğini sürdürürken Fenerbahçe puanını 35'e yükseltti.

Fenerbahçe lider MedipolBaşakşehir'i devirdi: 1-0

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe,sahasında Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Süper Lig'de ilk mağlubiyetini alan Medipol Başakşehir 39 puanla liderliğini sürdürürken Fenerbahçe puanını 35'e yükseltti.

Stat: Ülker

Hakemler: Bülent Yıldırım, Ekrem Kan, Asım Yusuf Öz

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Kjaer, Skrtel, Hasan AliKaldırım, Ozan Tufan (Dk. 46 Karavaiev), De Souza, Alper Potuk, Salih Uçan (Dk.76 Neustaedter), Lens, Fernandao (Dk. 83 Van Persie)

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Uğur Uçar (Dk. 46 Caiçara), YalçınAyhan, Epureanu, Eren Albayrak, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Visca (Dk. 81Doka), Mossoro (Dk. 72 Mustafa Pektemek), Cengiz Ünder, Mehmet Batdal

Gol: Dk. 28 Ozan Tufan (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 4 De Souza, Dk. 23 Lens, Dk. 37 Ozan Tufan, Dk. 45Fernandao, Dk. 78 Alper Potuk, Dk. 90 Volkan Demirel, Dk. 90+1 Karavaiev(Fenerbahçe), Dk. 19 Uğur Uçar, Dk. 45+1 Mahmut Tekdemir, Dk. 90+1 Doka (MedipolBaşakşehir)

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe,sahasında Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Süper Lig'de ilk mağlubiyetini alan Medipol Başakşehir 39 puanla liderliğini sürdürürken Fenerbahçe puanını 35'e yükseltti.

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