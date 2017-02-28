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Fenerbahçe "kupa"ya sarıldı

İstanbul () - Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Kayserispor ile 2 mart Perşembe günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, Can Bartu Tesisleri'nde bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik...

Fenerbahçe "kupa"ya sarıldı

İstanbul () - Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Kayserispor ile 2 mart Perşembe günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, Can Bartu Tesisleri'nde bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Advocaat yönetiminde saat 12.00'de başlayan antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan ve pas organizasyonlarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı.

Antrenmanın bir bölümünü tesislere gelen Başkan Aziz Yıldırım ile Yöneticiler İlhan Ekşioğlu, Ali Yıldırım ve Önder Fırat da takip etti.

Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde 1 Mart Çarşamba günü 14.00'te yapacağı çalışmalarla Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve ardından 17.00'de uçakla Kayseri'ye hareket edecek. Türkiye Kupası maçlarına genelde günü birlik gitmeyi ve kamp yapmamayı tercih eden Fenerbahçe, Kayseri'de kampa girecek ve maçın ardından İstanbul'a dönecek

(FOTOĞRAFLI)

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