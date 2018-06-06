Fenerbahçe, Kulüpler Birliği Toplantısı'na başkan nezdinde katıldı

Koç, iftar yemeğine katılarak Fenerbahçe'nin toplantılara başkan nezdinde katılmaması kararını sonlandırdı

İSTANBUL,()

Türk futbol camiasının önde gelen isimleri Kulüpler Birliği Vakfı'nın iftarında buluşurken, Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç sarı lacivertli kulüp adına toplantıya katıldı.

3 Haziran'da yapılan Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Ali Koç, ilk icraatlerinden birini Kulüpler Birliği'nin düzenlediği iftar yemeğine katılarak yaptı. Ali Koç, Kulüpler Birliği'nin iftar yemeğine katılarak sarı lacivertli kulübün uzun süredir toplantılara başkan nezdinde katılmaması kararını sonlandırmış oldu.

Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanı Aziz Yıldırım kişisel kararı ile Kulüpler Birliği toplantılarına katılmıyor ve sarı lacivertli kulübü asbaşkan Şekip Mosturoğlu temsil ediyordu. Bu arada Kulüpler Birliği'nin mevcut başkanı Fikret Orman bir dönem bu duruma tepki göstermiş ve "Fenerbahçe Kulübü başkanının yer almadığı toplantılarda Beşiktaş Kulübü başkanı da yer almaz" diyerek toplantılara gelmeme kararı almıştı.

"BUNU YAPABİLMEK İÇİN HEPİMİZİN BİRBİRİYLE KONUŞABİLİYOR OLMASI LAZIM"

Başkan Ali Koç, iftar yemeğinin ardından kendisine gelen Fenerbahçe'nin uzun süredir Kulüpler Birliği Vakfı toplantılarına başkan nezdinde katılmaması ile ilgili soruya, "Biz yola çıktığımızdan beri aynı şeyi söylüyoruz. Saha içinde kora kor rekabet, saha dışında yapıcı rekabet. Niye yapıcı rekabet? Birbirimizi ilgilendiren bir konu. Bu işin değerini artırmak, seyir zevkini artırmak, marka değerini artırmak, dünyada daha tanınır hale getirmek... Bunu yapabilmek için hepimizin birbiriyle konuşabiliyor olması lazım. Size garip gelen şeyler bana çok normal geliyor" yanıtını verdi.

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