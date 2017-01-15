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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım: "Cumhurbaşkanı başta olmak üzere spor ile alakalı herkesi göreve çağırıyorum"

İSTANBUL /

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım: "Cumhurbaşkanı başta olmak üzere spor ile alakalı herkesi göreve çağırıyorum"

İSTANBUL /

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