Fenerbahçe Kulübü, "Başımız sağolsun" başlığıyla yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Suriye'nin El Bab bölgesinde görevde olan askerlerimize yapılan hain saldırı sonucu 5 askerimizin şehit olduğunu, 9 askerimizin ise yaralandığını büyük bir üzüntüyle öğrendik.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, Suriye'nin El Bab bölgesinde görevde olan askerlerimize yapılan hain saldırı sonucu 5 askerimizin şehit olduğunu, 9 askerimizin ise yaralandığını büyük bir üzüntüyle öğrendik.

Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, başta acılı aileleri olmak üzere tüm ulusumuza başsağlığı, yaralı askerlerimize ise acil şifalar diliyoruz."

İSTANBUL /