Fenerbahçe - Kukesi: 2-2

Hakan TARHAN / ANTALYA, ()

Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Arnavutluk ekibi FK Kukesi ile 2-2 berabere kaldı.

Devre arasındaki çalışmalarını Antalya'da yaptığı kampla sürdüren Fenerbahçe, kampın son gününde Arnavutluk Süper Lig ekiplerinden FK Kukesi ile bir hazırlık maçı yaptı. Gloria Sports Arena'da oynanan mücadelede sarı-lacivertli ekibin gollerini 48'inci dakikada Giuliano ile 90+1'inci dakikada Fernandao penaltıdan kaydetti. Kukesi'nin gollerini ise 28'inci dakikada Bakaj Elis ile 34'üncü dakikada İdrizi Bujar attı.

FENERBAHÇE'NİN DEVRE ARASI KAMPI SONA ERDİ

Fenerbahçe'nin 8 günlük devre arası kampı, Kukesi karşılaşmasının ardından sona erdi. Sarı-lacivertliler, İstanbul'a döndükten sonra bir gün izin yapacak ve pazartesi günü İstanbulspor maçı hazırlıklarına başlayacak.

FOTOĞRAFLI