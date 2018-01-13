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Fenerbahçe - Kukesi: 2-2

Hakan TARHAN / ANTALYA, () Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Arnavutluk ekibi FK Kukesi ile 2-2 berabere kaldı. Devre arasındaki çalışmalarını Antalya'da yaptığı kampla sürdüren...

Fenerbahçe - Kukesi: 2-2

Hakan TARHAN / ANTALYA, ()

Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Arnavutluk ekibi FK Kukesi ile 2-2 berabere kaldı.
Devre arasındaki çalışmalarını Antalya'da yaptığı kampla sürdüren Fenerbahçe, kampın son gününde Arnavutluk Süper Lig ekiplerinden FK Kukesi ile bir hazırlık maçı yaptı. Gloria Sports Arena'da oynanan mücadelede sarı-lacivertli ekibin gollerini 48'inci dakikada Giuliano ile 90+1'inci dakikada Fernandao penaltıdan kaydetti. Kukesi'nin gollerini ise 28'inci dakikada Bakaj Elis ile 34'üncü dakikada İdrizi Bujar attı.
FENERBAHÇE'NİN DEVRE ARASI KAMPI SONA ERDİ
Fenerbahçe'nin 8 günlük devre arası kampı, Kukesi karşılaşmasının ardından sona erdi. Sarı-lacivertliler, İstanbul'a döndükten sonra bir gün izin yapacak ve pazartesi günü İstanbulspor maçı hazırlıklarına başlayacak.

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