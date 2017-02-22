Fenerbahçe - Krasnodar maçından notlar

Skrtel'in cezası bitti

Van Persie 11'de yer aldı

Emenike ve Chahechoue forma bulamadı

Krasnodar'da tek değişik

Krasnodar'ın kuruluş yıl dönümü

Mustafa AKIN / İstanbul,()

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Rusya'nın Krasnodar takımını konuk etti.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayan maçta Polonya Futbol Federasyonu'ndan Pawel Raczkowski düdük çaldı. Dick Advocaat, Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynanan ve golsüz biten maçta cezalı olan futbolcularına bu maçta ilk 11'de görev verdi. Robin van Persie, Jeremain Lens ve Alper Potuk'un dışında Şener Özbayraklı mücadeleye ilk 11'de başladı.

Krasnodar ile oynanan maça göre ise takımda 3 değişik isim görev yaptı. Cezası bulunan ve Rusya'daki maçta forma giyemeyen Skrtel'in yanı sıra İsmail Köybaşı ve Van Persie, Roman Neustaedter, Hasan Ali Kaldırım ve Emmanuel Emenike'nin yerine ilk 11'de mücadeleye başladı. Öte yandan Fenerbahçe'de ikişer sarı kartı bulunan Volkan Demirel, Hasan Ali Kaldırım ve Josef de Souza, bu maçta sarı kart görürlerse cezalı duruma düşecekler.

VAN PERSİE 11'DE YER ALDI

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile oynanan maç sonrası ligde 2 maça çıkamayan Robin van Persie, Rusya'da hazır olmadığı için kadroya alınmamıştı. Advocaat rövanşta van Persie'ye ilk 11'de görev verdi.

EMENİKE VE CHAHECHOUE FORMA BULAMADI

Rusya'da oynanan maçta ilk 11'de görev alan Emmanuel Emenike, rövanş maçında 18 kişilik kadroda yer bulamadı. Gözünde enfeksiyon bulunan Aatıf Chahechouhe'nin dışında UEFA listesinde yer verilmeyen Miroslav Stoch, Salih Uçan ile Oleksandr Karavaiev mücadelede yer almadı.

KRASNODAR'DA TEK DEĞİŞİK

Krasnodar Teknik Direktörü Igor Shalimov, rövanşta maçına tek değişik isimle çıktı. Rusya'daki karşılaşmada sarı kart cezası olduğu için forma giyemeyen Andreas Granqvist, Aleksandr Martynovich'in yerine takıma dahil oldu.

KRASNODAR'IN KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ

Rus ekibi Krasnodar'ın kuruluş yıl dönümünü Fenerbahçe maçına denk geldi. 2008 yılında kurulan Krasnodar, Kadıköy'de 9'uncu kuruluş yıl dönümünde sarı-lacivertli ekibin misafiri oldu.