Siyamend KAÇMAZ, Krasnodar () - FENERBAHÇE, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Krasnodar deplasmanına çıkacak.

Krasnodar Arena'da saat 19.00'da başlayacak maçı Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Ivan Kruzliak yönetecek.

Sezona UEFA Şampiyonlar Ligi umuduyla başlayan Fenerbahçe, play-off turunda Fransa 1. Lig ekibi Monaco'ya elendi. UEFA Avrupa Ligi'ne İsviçre'den Grasshoppers'ı eleyerek katılan sarı-lacivertliler, A Grubu'nda Manchester United (İngiltere), Feyenoord (Hollanda) ve Zorya (Ukrayna) ile eşleşti. Grubu 13 puanla Manchester United'ın önünde lider tamamlayan Fenerbahçe, son 32 turuna adını yazdırdı.

Krasnodar ise daha uzun bir yoldan geçerek son 32'ye geldi. UEFA Avrupa Ligi için iki eleme turu oynayan Krasnodar, I Grubu'nda Schalke 04 (Almanya), Salzburg (Avusturya) ve Nice (Fransa) ile mücadele etti, 7 puan ve averajla ikinci olarak son 32'ye kalmayı başardı.

CEZALI SKRTEL'İN YERİNE NEUSTADTER OYNAYACAK

Fenerbahçe, Krasnodar deplasmanında sarı-kart cezalısı Slovak stoper Martin Skrtel'den yararlanamayacak.

Salih ve Stoch'un yanı sıra Oleksandr Karavaiev de UEFA listesinde bulunmuyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, ligdeki son maçta Bursaspor'a karşı cezası nedeniyle forma giyemeyen Robin van Persie ile sakatlığı

geçen Hasan Ali Kaldırım'a ilk 11'de yer vermeyi planlıyor. Cezalı Skrtel'in yerine Roman Neustaedter'in görev alacağı Fenerbahçe'de, Krasnodar maçının muhtemel 11'i şöyle:

Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Simon Kjaer, Roman Neustaedter, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Josef de Souza, Alper Potuk, Jeremain Lens,

Moussa Sow, Robin van Persie.

KRASNODAR 2 AYDIR RESMİ MAÇ OYNAMIYOR

Fenerbahçe'nin rakibi Krasnodar, 2 aydır resmi maç oynamıyor ve bu dönemi hazırlık maçları ile geçirdi.

Rusya'daki kış şartları nedeniyle yerel lig aralık ayından marta kadar tatil ediliyor. Son resmi maçını UEFA Avrupa Ligi'nde Nice ile deplasmanda 12

Aralık'ta yapan Rus ekibi, bu karşılaşmadan 66 gün sonra Fenerbahçe mücadelesine çıkacak.

Öte yandan, Krasnodar ara transfer döneminde güç kaybetti. Rus ekibinin grup maçlarının hepsinde sahada yer alan orta saha oyuncuları Özbek Odil

Ahmedov Çin'de Shanghai SIPG'ye, Fildişi Sahilli Kouassi Eboue ise İskoçya'da Celtic'e transfer oldu. Krasnodar, kadrosuna Kolombiyalı savunmacı Cristian Ramirez ve İsveçli orta saha Viktor Claesson'u dahil etti.

Rus temsilcisinde sarı kart cezalısı İsveçli savunmacı Andreas Granqvist sahada yer almayacak.

BİLETLER TÜKENDİ

Türk inşaat şirketi Esta Construction tarafından yapılan, dünyanın en lüks ve teknolojik stadı olarak literatüre giren Krasnodar Arena'da oynanacak.

120 bin metre kare kullanım alanı ve 34 bin 300 kişilik bir futbol kompleksi olan stadın seyirci sayısı 40 bin kişiye kadar çıkabiliyor. Krasnodar-Fenerbahçe karşılaşmasının biletleri tükendi. her iki takım taraftarı tarafından yoğun ilgiyle karşılan karşılaşmanın biletleri şimdiden tükendi.

ESTA Construction Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Demirbilek maç ile ilgili; "Fenerbahçe'yi, bir Türk takımını, bizim yaptığımız ve dünyanın en lüks ve teknolojik stadında ağırlamak gurur verici. Biz, yurtdışında bayrağımızı gururla dalgalandırmaya çalışan bir Türk şirketiyiz. Bir Türk şirketinin yaptığı bu statta, ilk kez bir Türk takımı maç oynayacak. Bu ayrıca heyecan verici. İşin spor yanına gelince; spor centilmenliktir, karşılıklı saygıyla yapılan bir mücadeledir. İş dünyasından Fenerbahçeli dostlarımıza ve Fenerbahçe'ye başarılar dileriz. Krasnodar'ın son dönemde yakaladığı ivme ve stadın atmosferi düşünüldüğünde Fenerbahçe'yi Krasnodar Arena'da zor bir karşılaşma bekliyor. Her iki takıma da başarılar diliyoruz ama Fenerbahçe bu karşılaşmadan sürprizle dönebilir" dedi.

MAÇ SAATİNDE DIŞARIDA HAVA -10 DERECE OLACAK

Bahattin Demirbilek ayrıca Rusya'daki hava sıcaklığı ve maç atmosferi ile ilgilili olarak da şunları söyledi: "Elbette Türkiye ile kıyaslandığında Krasnodar'da hava şartları daha çetin. Fakat Krasnodar Rusya'nın Karadeniz kıyısında yer alan bir şehir. Nispeten Moskova, Kiev vb. daha kuzeyde yer alan şehirlere göre daha ılıman bir havası var. Fakat uluslararası organizasyonlarda yer alacak seviyede olan takımların, hava şartlarından çok fazla etkileneceğini düşünmüyorum. Maçın oynanacağı tarihteki hava sıcaklığı ortalamaları da Türkiye'deki şartlara yakın olacak. Ancak bundan da önemlisi Krasnodar Arena'nın teknolojik üstünlüğünün burada da devreye giriyor olması. Dışarıda hava eksi derecelerde bile olsa saha ve tribündeki seyircilerin hissedeceği sıcaklık bahar havasında olacak. Maç saatinde beklenen ısı -10'a yakın olacakmış ama stad içinde sıcak bir ortam olacak"