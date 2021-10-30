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Fenerbahçe Konya'dan malup ayrıldı: 2-1 Konya'da galibiyeti coşkusu...

Spor Toto Süper Lig'inde favori Fenerbahçe Spor, son üç haftayı mağlubiyetle kapayarak 6 puan kaybetti. Ligin 11. haftasında Konyaspor, karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

SPOR 30.10.2021, 21:21 Murat Aydın
Fenerbahçe Konya'dan malup ayrıldı: 2-1 Konya'da galibiyeti coşkusu...

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında KonyasporFenerbahçe'yi ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı. Trabzonspor ve Alanyaspor'a aldığı mağlubiyetlerin ardından Konyaspor karşısında galibiyet hasretini dindirmek hedefinde olan Fenerbahçe sahadan büyük hayal kırıklığıyla ayrıldı. Sarı-lacivertliler deplasmanda 2-1 mağlup oldu ve zirveden uzaklaştı.

Karşılaşmaya fırtına gibi başlayan Konyaspor 2. dakikada Soneer Dikmen ve 11. dakikada Abdülkerim Bardakçı'nın golleriyle 2-0 öne geçti. Bu dakikadan itibaren baskısını artıran sarı-lacivertliler arzuladığı golü bulamadı ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi. İlk yarının sonunda değişiklikler yapan Vitor Pereira Serdar Dursun, İrfan Can Kahveci ve Filip Novak'ı oyuna sürdü. İkinci yarı rakip kaleyi adeta ablukaya alan sarı-lacivertliler 84. dakikada İrfan Can Kahveci'nin serbest vuruştan attığı golle farkı 1'e indirdi. Ancak bu gol sarı-lacivertlilerin kazanması için yeterli olmadı ve maç 2-1 sona erdi.

Maçli ilgili ayrıntılar: 

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Erdem Bayık xx

Konyaspor: Sehic xx, Skubic xx, Ahmet Çalık xxx, Abdülkerim xxx, Guilherme xxx, Serdar xx (Adil dk. 90+1 ?), Soner xxx, Oğulcan xx (M'Poku dk. 86 ?), Bytyqi xx (Michalak dk. 78 xx), Cikalleshi xx, Çekiçi xx (Rahmanovic dk. 78 xx)

Yedekler: Erten, Anicic, Alper, Barış, Musa, Ekrem

Teknik Direktör: İlhan Palut

Fenerbahçe: Altay x (Berke dk. 72 xx), Tisserand xx, Min-Jae Kim xx, Szalai xx, Zajc xx, Gustavo x (Mert Hakan dk. 59 x), Nazım xx (Serdar dk. 41 x), Ferdi xx, Pelkas xx (İrfan Can dk. 41 xxx), Rossi xx (Novak dk. 41 x), Valencia xx

Yedekler: Sosa, Meyer, Berisha, Muhammed, Crespo

Teknik Direktör: Vitor Pereira

Goller: Soner (dk. 2), Abdülkerim (dk. 11) (Konyaspor), İrfan Can (dk. 84) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Zajc, Mert Hakan (Fenerbahçe), Cikalleshi (Konyaspor) 

#konyaspor #fenerbahçe
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