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Fenerbahçe, KBSL'de finale yükseldi

Fenerbahçe - Galatasaray: 54-51 SALON: Metro Enerji HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Uğur Özen, İbrahim Altıntaş FENERBAHÇE: Birsel Vardarlı Demirmen 5, Plum 12, Vaughn 2, Tuğçe Canıtez 10, Zandalasini 4, Stokes 13, Ayşe Cora 8, Esra Ural Topuz GALATASARAY:...

Fenerbahçe, KBSL'de finale yükseldi

Fenerbahçe - Galatasaray: 54-51

SALON: Metro Enerji
HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Uğur Özen, İbrahim Altıntaş
FENERBAHÇE: Birsel Vardarlı Demirmen 5, Plum 12, Vaughn 2, Tuğçe Canıtez 10, Zandalasini 4, Stokes 13, Ayşe Cora 8, Esra Ural Topuz
GALATASARAY: Işıl Alben 2, İrem Naz Topuz, Fahriya Abdi 18, Macaulay 11, İnci Güçlü 4, Grigalauskyte 12, Şerife Alperi Onar 4, Sinem Ataş
1'İNCİ PERİYOT: 11-12
İLK YARI: 27-25
3'ÜNCÜ PERİYOT: 35-43

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi 5'inci ve son maçında Fenerbahçe, Galatasaray'ı 54-51 yenerek seriyi 3-2 kazandı ve finale yükseldi. Sarı lacivertliler, finalde Çukurova Basketbol ile karşılaşacak.

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