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Fenerbahçe, KBSL'de finale yükseldi

Fenerbahçe - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 77-74 İSTANBUL,() SALON: Metro Enerji HAKEMLER: Özlem Yalman, Abdullah Koputan, Seyhan Topaloğlu FENERBAHÇE: Birsel Vardarlı Demirmen 10, Tuğçe Canıtez 3, Sottana, Verameyenka 20, Vaughn 13,...

Fenerbahçe, KBSL'de finale yükseldi

Fenerbahçe - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 77-74

İSTANBUL,()

SALON: Metro Enerji
HAKEMLER: Özlem Yalman, Abdullah Koputan, Seyhan Topaloğlu
FENERBAHÇE: Birsel Vardarlı Demirmen 10, Tuğçe Canıtez 3, Sottana, Verameyenka 20, Vaughn 13, Ayşe Cora 10, Esra Ural Topuz, Plum 18, Pelin Derya Bilgiç 3
HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Mitchell 14, Ben Abdelkader 14, Bahar Öztürk 7, Devran Tanaçan, Paris 16, Snytsina 12, Merve Aydın 8, Özge Yavaş 3
1'İNCİ PERİYOT: 20-20
İLK YARI: 34-34
3'ÜNCÜ PERİYOT: 52-56
5 FAUL ALAN: 39.35 Özge Yavaş (Hatay Büyükşehir Belediyespor)

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Fenerbahçe kendi sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 77-74 yenerek seride durumu 3-0'a getirdi ve finale yükseldi.

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