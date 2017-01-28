Yasin DALKILIÇ/KAYSERi,() – SPOR Toto Süper Lig’in 19.’ncu haftasında deplasmanda Kayserispor’a yarın konuk olacak Fenerbahçe, Kayseri’ye geldi. Hava sıcaklığının eksi 9 derece olduğu Kayseri’de, sarı lacivertli oyuncular, soğuktan korunmak için polar battaniyeye sarıldı.

Yarın saat 19.00’da Kadir Has Stadı’nda Kayserispor’la oynayacak Fenerbahçe, özel uçakla Erkilet hava limanına geldi. Kafilede Fenerbahçe Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım ve yöneticiler de tam kadro yer aldı. Soğuk hava nedeniyle az sayıda taraftarın karşıladığı Fenerbahçe kafilesindeki oyunculardan Lens üşümemek için kafasını polar battaniye ile örterken, golcü oyuncu Robin Van Persie ise ,montuyla kafasını örterek, kendilerini bekleyen otobüse koşturdu.Havaalanından, eskort ve polisin güvenlik önlemleri altında ayrılan Fenerbahçe kafilesi otelde kampa girdi. Havanın soğuk olması nedeniyle sarı lacivertli ekibin Kayseri'deki taraftarı da karşılamadaya ilgi göstermedi.

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