Fenerbahçe, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL,() -

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman saat 15.00'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Pas çalışmalarıyla süren idman, dar alan gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.

Fenerbahçe, hazırlıklar kapsamında yarın Boluspor ile Bolu Atatürk Stadı'nda maç yapacak. Karşılaşma 18.00'da başlayacak.



