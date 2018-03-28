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Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti 

İSTANBUL,() Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda Kayserispor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman...

Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti 

İSTANBUL,()

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda Kayserispor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 15.00'de başladı. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Pas çalışmalarıyla süren antrenman, dar alan gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.
Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

(FOTOĞRAFLI)
 

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