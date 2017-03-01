Fenerbahçe, Kayseri'ye tam kadro gitti

Uğur DEMİRKIRDI, İstanbul () - FENERBAHÇE'de Kayserispor deplasmanına 27 futbolcunun tamamı götürülüyor.

Sarı-Lacivertli takım Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, Can Bartu Tesisleri'nde bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Advocaat yönetiminde saat 14.00'te başlayan antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, pas organizasyonlarıyla devam etti. Dar alanda yapılan çift kale maçların ardından antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Bu antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe saat 17.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel bir uçakla Kayseri'ye hareket etti.

AVRUPA KUPALARINA GİTMENİN EN KESTİRME YOLU

Advocaat, deplasman kafilesini 18 kişi ile sınırlandırmayıp 27 futbolcunun tamamına yer verdi. Sakatlığı ve tedavisi devam eden futbolcular takım arkadaşlarını Kayseri deplasmanında destekleyecek. Sakatlığı devam eden Volkan Demirel'den, forma şansı az bulan Emenike, Stoch, Karavaev gibi isimlerin tamamı Kayseri'ye götürüldü.

Ligde liderin 12 puan geresinde olan Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nı kazanarak UEFA Avrupa Ligi'ne doğrudan katılmayı hedefliyor. Sarı-Lacivertli takım için avrupa kupalarına gitmenin en kestirme yolu Türkiye kupasını kazanmak olarak görünürken, bu maçla birlikte takımın kenetlenmesi ve ligin kalan haftalarında mümkün olduğunca fazla puan toplayarak sıralamada üstte yer alması hedefleniyor.