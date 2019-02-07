Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Makron'a 'Ermeni günü' tepkisi
Makron'a 'Ermeni günü' tepkisi
PİYASALAR – Dolar 5.20, euro 5.93 ve sterlin 6.74 lirada
Dolar 5.20, euro 5.93 ve...
"Faiz kararı öncesi Fed'in netliğe gereksinimi var"
"Faiz kararı öncesi Fed'in netliğe...
Ünlü siyasetçi Yaşar Okuyan CHP'ye katıldı
Ünlü siyasetçi Yaşar Okuyan CHP'ye...

Fenerbahçe Kayseri'ye geldi

İlyas KAPLAN/KAYSERİ()- FENERBAHÇE, Spor Toto Süper Lig’in 21’inci haftasında yarın İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı karşılaşma için Kayseri'ye geldi. Özel uçakla Kayseri Erkilet Havalimanı'na gelen Sarı-lacivertli kafile,...

Fenerbahçe Kayseri'ye geldi

İlyas KAPLAN/KAYSERİ()-

FENERBAHÇE, Spor Toto Süper Lig’in 21’inci haftasında yarın İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı karşılaşma için Kayseri'ye geldi.
Özel uçakla Kayseri Erkilet Havalimanı'na gelen Sarı-lacivertli kafile, taraftarlarının tezahüratları eşliğinde takım otobüsüne binerek kamp yapacakları otele doğru hareket ettiler. Fenerbahçeli taraftarlar teknik direktör Ersun Yanal ve kaptan Volkan Demirel’e de sevgi gösterisinde bulundular.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Fenerbahçe takım otobüsünün havalimanına gelişi
- Fenerbahçeli taraftarlar
- Fenerbahçeli futbolcuların karşılanması
- Genel Detay

(FOTOĞRAFLI)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328