Fenerbahçe Kayseri'ye geldi

İlyas KAPLAN/KAYSERİ()-
FENERBAHÇE, Spor Toto Süper Lig’in 21’inci haftasında yarın İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı karşılaşma için Kayseri'ye geldi.
Özel uçakla Kayseri Erkilet Havalimanı'na gelen Sarı-lacivertli kafile, taraftarlarının tezahüratları eşliğinde takım otobüsüne binerek kamp yapacakları otele doğru hareket ettiler. Fenerbahçeli taraftarlar teknik direktör Ersun Yanal ve kaptan Volkan Demirel’e de sevgi gösterisinde bulundular.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Fenerbahçe takım otobüsünün havalimanına gelişi
- Fenerbahçeli taraftarlar
- Fenerbahçeli futbolcuların karşılanması
- Genel Detay
(FOTOĞRAFLI)