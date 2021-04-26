Fenerbahçe Kasımpaşa'yı 3-2 yenerek puanını 72'ye yükseltti

Süper Lig’in 37. hafta maçında Kasımpaşa’yı konuk eden Fenerbahçe, mücadeleyi 3-2 kazandı ve puanını 72’ye yükseltti.



Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanan karşılaşmada Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 15 ve 45.(P) dakikalarda Valencia ile 40. dakikada Szalai kaydetti. Konuk ekibin gollerini ise 21. dakikada Hajradinovic ile 82. dakikada (P) Hadergjonaj attı.



Fenerbahçe ligin 38. haftasında 29 Nisan Perşembe günü Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Maçtan dakikalar:



9. dakikada sol kanatta topla buluşan Caner Erkin, ceza sahası dışında müsait pozisyondaki Valencia’ya yerden gönderdi. Topla buluşan bu futbolcunun yerden şutunda Kasımpaşa kalecisi Ertuğrul gole engel oldu.



11. dakikada Valencia ile verkaç yaparak ceza sahasına giren Ozan Tufan kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı ancak savunmadan Hadergjonaj topu kornere gönderdi.



14. dakikada Valencia’nın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Pelkas’ın bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul gole izin vermedi.



15. dakikada sağ kanatta topla buluşan Caner Erkin, ceza sahası içine kavisli bir orta gönderdi. Kaleci Ertuğrul’dan önce kafayı vuran Valencia topu ağlara gönderdi. 1-0



21. dakikada Serdar Aziz’in geri pasında topla buluşan Harun Tekin’in hatasında Hajradinovic skora eşitlik getirdi. 1-1



33. dakikada İrfan Can’ın ara pasında savunmanın arkasına sarkan Pelkas, karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti ancak kaleci Ertuğrul geçit vermedi.



33. dakikada Ozan Tufan’ın ara pasında topla buluşan Pelkas, rakibini çalımlayıp karşı karşıya kaldı ve şutunu çekti, Ertuğrul bu pozisyonda da gole izin vermedi.



35. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Valencia’nın topuk pasında Ozan Tufan bekletmeden İrfan Can’ı gördü. Bu futbolcunun yerden şutunda Luckassen son anda topu kornere gönderdi.



39. dakikada Koomson’un kaptırdığı topla ceza sahasına giren Ozan Tufan plase bir vuruşla kaleyi düşündü ancak Ertuğrul son anda kornere gönderdi.



40. dakikada sağdan kullanılan korner atışında savunmanın uzaklaştırmak istediği top sol kanattaki Mert Hakan’da kaldı. Bu futbolcunun ortasında ön direkte kafayı vuran Szalai topu filelere gönderdi. 2-1



44. dakikada İrfan Can’ın pasıyla ceza sahasına giren Valencia, Haddadi tarafından düşürülünce Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi.



45+1. dakikada kendi kazandığı penaltıda topun başına geçen Valencia, düzgün bir vuruş yaparak topu filelere göndermeyi başardı. 3-1



54. dakikada Caner’in sol kanattan ceza sahası önüne gönderdiği pasta Pelkas, ara pasında Nazım’ı gördü. Bu futbolcunun şutunda top az farkla auta çıktı.



58. dakikada Kasımpaşa atağında Tarkan’ın pasında savunmanın arkasına sarkan Thelin bekletmeden vuruşunu yaparak, topu filelere gönderdi. Bu pozisyonda ofsayt bayrağı kalkarken, VAR da devreye girdi ve ofsayt kararını onadı.



76. dakikada orta alanda topla buluşan Sinan Gümüş soldan ceza sahası içine girerek şutunu çekti, kaleci Ertuğrul topu kontrol etti.



77. dakikada savunmanın arkasına sarkan Hajradinovic göğsüyle düzeltip ceza sahasına girdi. Bu futbolcu, Harun’un müdahalesiyle yerde kalınca Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi.



81. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Hadergjonaj topu filelerle buluşturdu. 3-2



85. dakikada seri çalımlarla ceza sahasına giren Sinan Gümüş yerden çok sert vurdu ancak kaleci Ertuğrul gole izin vermedi.



86. dakikada Sinan Gümüş’ün pasıyla savunmanın arkasına sarkan Mame Thiam, ceza sahasına girer girmez şutunu çekti ancak Ertuğrul bu pozisyonda da geçit vermedi.



87. dakikada soldan son çizgiye inen İrfan Can’ın ceza sahasına gönderdiği ortada topla buluşan Gustavo düzeltip aşırtma bir vuruş yaptı ancak top az farkla auta çıktı.



90. dakikada Hadergjonaj’ın ceza sahasına yaptığı ortada arka direkte Luckassen kafayı vurdu ancak Harun topu kornere gönderdi.