Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının ardından

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, 0-0 berabere kaldıkları Kasımpaşa maçından sonra düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Fenerbahçe'ye para için gelmediğini aktaran Advocaat, şunları kaydetti:

"Buraya, benim için iyi bir fırsat olduğunu düşündüğüm için geldim. Para için değil, kariyerimi büyük ve hedefleri olan bir kulüpte bitirmek için geldim. Benim için büyük bir fırsat olabilir diye geldim. Buraya geldiğimde artık çok geçti. Aralık ayı da yine çok geçti. Her zaman kendinize bakmalısınız. Burada bir şeyler oluyorsa bunlarda baş sorumlu benim. Yönetimimiz, eğer daha iyi bir hoca bulacağını düşünüyorsa hemen getirsinler."

Advocaat, istifayı düşünüp düşünmediği ve yönetimin sözleşme uzatma teklifine ne yanıt vereceğinin sorulması üzerine, "Hep, 'eğer şu olursa' şeklinde konuşuyoruz. Mart ayına kadar düşüneceğimi ve mart ayında cevabımı vereceğimi söyledim. Bu konuda sözümü tutayım. Bu kulüp, benden daha önemli. Ben cevabı biliyorum ama bazen aklınızdaki cevabı veremezsiniz. Hala buradaki sorumlu kişi benim" dedi.

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarına gidememe tehlikesinin olduğunun hatırlatılması üzerine Advocaat, "Avrupa Ligi'ne gidemediğimiz zaman bu soruyu sorun. Yarın ben ölürsem başkası gelir zaten. Gerçeklerle gelin. Eğer diye konuşmayın. Sezon sonunda buradayım veya değilim. O zaman beni suçlayabilirsiniz" diye konuştu.

Advocaat, görev verdiği hücum oyuncularının planladıklarını uygulayamadığını aktararak, "Kesinlikle şu anda zor bir dönemdeyiz" dedi.

Futbolcularının Kasımpaşa karşısında çok çalıştığını ve mücadele ettiğini anlatan 69 yaşındaki teknik direktör, şöyle devam etti:

"Karşılaşmadan önce düşündüklerimiz basitti. Bir forvetimiz, iki kanat oyuncumuz ve bir ofansif orta saha görevi verdiğimiz oyuncumuz var. Bu oyuncularımızın tamamına ceza sahasına girme özgürlüğünü verdik. Bunu yapamadılar, bununla başa çıkamadılar. Bunun bir sebebi olmalı. Maçtan önce bir plan yaparsınız ama bu planı sahada uygulamanız gerekir. Bir de rakibe bağlı durumlar vardır. Bugün oyuncularımız, fazlasıyla mücadele etti. Çok çalıştılar, gayretliydiler ama bu seviyede sadece mücadele ve gayret işe yaramıyor. Kesinlikle şu anda zor bir dönemdeyiz."

Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü, sezon başında yapılan kadronun iyi ve doğru dengelenmediğini söyledi.

Devre arasında transfer yapmak için yöneticilerin çok uğraştığını ancak istedikleri oyuncuların getirilemediğini belirten Advocaat, "Bu kadro iyi, doğru dengelenmiş bir kadro değil. Çok da istemeyerek söylüyorum. Belki de söylememeliyim. Yönetimimizle ilgili olumlu bir bilgiyi vermek istiyorum. 3-4 oyuncuyla ilgili görüştük. Yönetimimiz, konuştuğumuz oyuncuları getirmek için her şeyi yaptı. O oyunculara gerçekten ihtiyacımız vardı. Brezilya'ya Milano'ya ve başka ülkelere gittiler. Çok uğraştılar ama ya oyuncular gelmek istemedi ya da çok pahalılardı. Üst düzey kulüpte oynayacak seviyede olmayan futbolcuları getirmenin bir anlamı yoktu. Sadece getirmiş olmak için bir oyuncu getirseydik bir anlamı olmazdı. Gerçekten bu seviyede oynayabilecek oyuncuyu getirebilmek için yöneticilerimiz denedi. Bir tanesini buraya getirmeye çok yaklaştık. O da Mehmet Ekici'ydi ama olmadı. İşimiz zordu. Aslında hata daha önce yapıldı. Şimdi değil. Mehmet Ekici gelseydi çok farklı değil ama biraz farklı olabilirdi. Bir oyuncu yetmezdi. Bu yüzden 3-4 oyuncu üzerinde çalıştık" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam, kadro dışı bırakıldıktan sonra affedilen Emmanuel Emenike ve Gregory van der Wiel ile ilgili, "Benim olduğum yerde forma bulmaları zor görünüyor. Gitmeleri daha iyi olur" dediğinin hatırlatılması üzerine, şöyle konuştu:

"Kendilerine yeni bir kulüp bulmaları daha iyi olacaktı ama yeni bir kulüp bulamadılar. Ondan sonra elinizde iki seçenek var. Ya bırakacaksınız altyapıyla idmanlara çıkacaklar ya da geri getirip sizinle çalışacaklardı. Emenike, son karşılaşmada iyi bir görüntü sergilemedi ama bugün sağ bek pozisyonundaki bir oyuncu için Van der Wiel iyiydi. Şöyle bir sorun var. Onların gitmelerinin daha iyi olacağını söylüyorsam, bunu yönetime sorma ihtiyacı duymam. Gitmeleri gerektiğini söylersem giderler. Normalde hep böyle olmuştur ama onlar geri geldiler. Gayretlerini gördüm ve kadroya bir ekleme daha olabileceğini düşündüm."

Advocaat, orta sahada forma giyen futbolcuların birbirine benzer özellikte olduğu ve takımın pozisyona giremediğiyle ilgili eleştiriler üzerine, "Bu konuyla ilgili toplantılar yapıyoruz. İyi skor aldığımız bazı maçlarda dahi çok fazla pozisyon üretemedik. Her gün 'Değiştirebilir miyiz, ne yapabiliriz' diye konuşuyoruz. Bu takım, geçen sene de bu sistemle oynamış. Muhtemelen Vitor Pereira, bu oyuncularla benden daha başarılı olmuş. Şu anda bunu görüyoruz" açıklamasında bulundu.

Sarı-lacivertli taraftarların maçlara ilgi göstermediğini belirten Advocaat, şunları kaydetti:

"Taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Onları suçlamak istemiyorum ama her oyuncunun dolu statta oynamaya ihtiyacı vardır. Kağıt üzerinde bizden daha zayıf görünen takımlara karşı 10-15 bin kişiye oynuyoruz. Daha iyi görünen takımlara karşı dolu statta oynuyoruz. Üst düzey kulüplerde 10-15 bin kişi yetmez. Taraftarın desteğiyle hakemi etki altına almak, rakibe baskı kurmak istersiniz. Bunu şu anda göremiyoruz. Galatasaray ve Beşiktaş ile oynarken geliyorlar ama o zaman bunun etkisini görüyorsunuz. Muhtemelen gelememelerinin bir sebebi vardır ama takımımız için onların burada olmaması hiç iyi değil. Taraftarlarımızı suçlamak istemiyorum ama 10 bin kişi ile 50 bin kişi önünde oynamak arasında çok büyük fark var."

Gelecek iki haftada yapacakları maçların Fenerbahçe için kritik önem taşıdığını vurgulayan sarı-lacivertli takımın teknik direktörü, "İlk 4'te, ilk 2'de olması gereken bir takımız. Puan anlamında bunlar olabilecek şeyler ama bunları saha içinde de yapmamız gerekiyor. Bu kulübün kesinlikle Avrupa kupalarında olması gerekiyor. Bu sabah oyuncularımızla bir toplantı yaptık. Onlar da çok kritik iki haftaya girdiğimizi fark etti. Bugün kesinlikle oyuncularımı mücadele etmeme, çalışmama konusunda suçlayamam. Mücadeleden daha fazlası gerekiyor. Çıkıp ben de mücadele edebilirim. Bundan daha fazlasını vermemiz gerekiyor ama şu anda bunu görmüyoruz" şeklinde konuştu.

Advocaat, devre arasında transfer edilen Ukraynalı futbolcu Oleksandr Karavaiev'in lige uyum sağlayamadığını bildirdi.

Karavaiev'den "Ukraynalı oyuncumuz" diye bahseden ve ismini kullanmayan Hollandalı teknik adam, sözlerini şöyle tamamladı:

"Volkan Şen, sakatlıktan dolayı çıkmak istedi. Emenike'ye Krasnodar maçında forma şansı verdik ama hala onun fiziksel olarak doğru şekle girmediğini düşünüyorum. Bugün yine de kulübedeydi. Ukraynalı oyuncumuzun hala bir şeylere ihtiyacı var. Aatıf'ın gözünde sıkıntı olduğu için kadroya almadık. Ukraynalı oyuncumuz, ligin kalitesine ayak uydurma konusunda sıkıntı yaşıyor. Antrenmanlarda Stoch'un daha hazır durumda olduğunu görüyorum. Antrenmanlarda bunu gördükten sonra başka şey benim umurumda olmaz. Bizim beklediklerimizi yapmadıktan sonra gerisi benim umurumda olmaz. Ukraynalı oyuncumuz için üzgünüm."

KASIMPAŞA CEPHESİ

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş ise, "Bugün bir puan aldığımız için mutluyum. İki takımın da net pozisyon bulamadığı bir maç oldu" dedi.

Yakaladıkları hızlı hücumlarda final paslarını atamadıklarını aktaran Özdeş, "Oyunun genelinde yaptığımız savunmadan memnunum. Bugün, her iki takım da istekli ve coşkuluydu. Biz, maçın ilk yarısında daha geniş alanda oynayarak biraz daha fazla yorulduk. Fenerbahçe'nin rotasyon yapması işine yaramış. Her iki takım oyuncularını kutluyorum. Statta olanlar için güzel bir maç oynandı. Fenerbahçe açısından iki puan kayıp oldu ama bizim açımızdan bir puan iyi" diye konuştu.

Özdeş, takım savunmasını iyi yaptıklarını vurgulayarak, "Artık takım oyununu üst düzey oynuyoruz. Maçı yöneten hakemleri de kutluyorum. Maça etki edecek bir şeyleri olmadı. Takımımı ve bütün oyuncularımı kutluyorum. Bugün Fenerbahçe karşısında iyi savunma yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

Mücadelenin ilk yarısında takımının çok geniş bir alanda oynadığını kaydeden lacivert-beyazlı ekibin teknik direktörü, "Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe savunması birbirine benzemiyor. Başakşehir karşısında 2 gol bulduktan sonra savunması öne çıktı. Daha ağır oyuncuları vardı. Fenerbahçe takımının savunma hattı daha atletik oyunculardan kurulu. İlk yarıda takım boyu çok uzundu. Haftalardır ilk kez bu kadar uzundu. Tek şansımız, bu bize pahalıya mal olmadı ve pozisyon vermedik. Son ana kadar da kontradan gol atabilir miyiz diye umut

ettik" dedi.

