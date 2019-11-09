Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının ardından

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Maçın sonucu ne olursa olsun oyundan mutlu değilim. İyi oyunla kaybettiğimiz maçları da düşünecek olursak orada da mutlu olmamıştık. Biz bu oyunun çok daha iyisini oynamalıyız" dedi.Süper Lig'in 11'inci haftasının açılış karşılaşmasında Fenerbahçe evinde Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti ve ligde maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Karşılaşması sonrası düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu."BU OYUNDAN DAHA İYİSİNİ OYNAMALIYIZ"Kazanmalarına rağmen oynanan oyundan mutlu olmadığını ifade eden Ersun Yanal, "Maçın sonucu ne olursa olsun oyundan mutlu değilim. İyi oyunla kaybettiğimiz maçları da düşünecek olursak orada da mutlu olmamıştık. Biz bu oyunun çok daha iyisini oynamalıyız. Biz buraya başkanımızdan en genç oyuncumuza birçok şeyi değiştirmek için geldik. Bunu da değiştireceğiz" diye konuştu.Kasımpaşa'ya özgü dolu sözlerde bulunan Ersun Yanal, "Kasımpaşa'nın ligde ilginç sonuçlar alacağını düşünüyorum. Çok daha olgunlaşmış bir takım. Bugün bunu gösterdiler, ilginç sonuçlar alacaklarını düşünüyorum" dedi."KÖTÜ OYUNUN SORUMLUSU BENİM"Oynanan kötü oyunun sorumlusunun sadece kendisi olduğunu belirten Yanal, "Oyunu oynayan futbolcuları suçlamak en kolayı. Bütün sorumlusu benim. Oyuncuları sahaya çıkaran benim. Sorunun da çözümün de noktası benim. Bugünkü oyunun sorumlusu da bunu değiştirecek olan da benim" şeklinde konuştu.KEMAL ÖZDEŞ: 10 KİŞİ KALMAMIZA RAĞMEN 3 KİŞİYLE FENERBAHÇE'Yİ TEDİRGİN ETTİKKarşılaşmada 10 kişi kalmalarına rağmen rakiplerini tedirgin ettiklerini söyleyen Kemal Özdeş, "3-2 kaybeden tarafız. Maçın garip halleri vardı. Başında böyle bir atmosferde 1-0 geriye düşmek, sonra oyunu oturtmak ve ortak olmak ardından Fenerbahçe’yi tedirgin etmek 1-0’dan sonrak sevindirici gelişmeydi. Beraberliği yakaladık. İkinci penaltının gol olması bizim için problemdi. Oyuncunun gereksiz itirazı bizi 10 kişi bıraktı. Maça çıkmadan önce oyuncularıma bu maçı 11 kişi tamamlamalarını söyledim. İkinci yarıya doğru savunma yapmalıydık. 10 kişi oynamamıza rağmen 3 adamla tedirgin etmek bizim için güzeldi. Kalan dakikalarda Fenerbahçe 10 kişi kaldı ama yorgunluğa çare bulamamak bizi mağlubiyete itti” ifadelerini kullandı.

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- Ersun Yanal'ın açıklamaları

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