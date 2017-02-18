Fenerbahçe, Kasımpaşa maçına hazır

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Dirk Advocaat yönetiminde saat 18:00'da başlayan antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma, koşu ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Bu antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamlayan Sarı-lacivertliler, Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.

İSTANBUL /