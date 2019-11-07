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Fenerbahçe, Kasımpaşa maçına hazır
Fenerbahçe, yarın Kasımpaşa ile Ülker Stadyumu'nda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon...
SPOR 07.11.2019, 21:26
Fenerbahçe, yarın Kasımpaşa ile Ülker Stadyumu'nda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Antrenmanda üç gruba ayrılan futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Sarı-lacivertliler, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamlayarak Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 11'inci haftasında yarın saat 20.30'da evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Antrenmanda üç gruba ayrılan futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Sarı-lacivertliler, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamlayarak Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 11'inci haftasında yarın saat 20.30'da evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak.
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