Fenerbahçe, Kasımpaşa hazırlıklarına start verdi

İSTANBUL () - Fenerbahçe, cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki idman, saat 19.00'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçın devamında yapılan bireysel çalışmalarla antrenman tamamlandı.

Sarı lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.