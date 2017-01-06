Fenerbahçe, kamp için Antalya'ya geldi

Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını süren Fenerbahçe, devre arası kampı için Antalya'ya geldi.

Faslı futbolcu Aatif Chahechouhe'nun yer almadığı Sarı-lacivertli kafileyi Antalya Havalimanı'nda bir grup taraftar karşıladı. Taraftarlar, futbolculardan imza alıp fotoğraf çektirdi. Kafile daha sonra Belek Turizm Bölgesi'nde kamp yapacakları otele hareket etti.

Fenerbahçe, bugün akşam saatlerinde kamp yaptığı otelin antrenman sahasında ilk çalışmasını gerçekleştirecek.

Görüntü Dökümü:

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-Takımın havalimanında görüntüsü

-Taraftarların futbolcularla fotoğraf çektirmesi

-Detaylar

(Haber-Kamera:Hakan TARHAN/ANTALYA )