Fenerbahçe kafilesi tesislerden ayrıldı

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe kafilesi, maçın oynanacağı Türk Telekom Stadyumu'na hareket etti.Galatasaray derbisinin hazırlıklarını dün yaptığı çalışma ile noktalayan sarı-lacivertliler, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde maç saatini beklemeye başlamıştı. Sarı-lacivertli takım, bugün saat 20.00'de başlayacak karşılaşma için tesislerden meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde coşkulu bir şekilde ayrıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:- Takım otobüsünün tesislerden çıkışı- Tezahüratlar, meşale yakılması- Genel detaylar