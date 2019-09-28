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Fenerbahçe kafilesi tesislerden ayrıldı

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe kafilesi, maçın oynanacağı Türk Telekom Stadyumu'na hareket etti. Galatasaray derbisinin hazırlıklarını dün yaptığı çalışma ile noktalayan sarı-lacivertliler, Samandıra...

SPOR 28.09.2019, 18:03
Fenerbahçe kafilesi tesislerden ayrıldı
Süper Lig'in 6'ncı haftasında Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe kafilesi, maçın oynanacağı Türk Telekom Stadyumu'na hareket etti.
Galatasaray derbisinin hazırlıklarını dün yaptığı çalışma ile noktalayan sarı-lacivertliler, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde maç saatini beklemeye başlamıştı. Sarı-lacivertli takım, bugün saat 20.00'de başlayacak karşılaşma için tesislerden meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde coşkulu bir şekilde ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Takım otobüsünün tesislerden çıkışı
- Tezahüratlar, meşale yakılması
- Genel detaylar

 

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