Fenerbahçe kafilesi Kayseri’de

ZİRAAT Türkiye Kupası’nda Kayserispor ile yarın karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesi Kayseri’ye geldi.

Türkiye Kupası hedefine odaklanan Fenerbahçe'de Dick Advocaat, 27 oyunculuk kafileyle Kayseri deplasmanına geldi. Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmek isteyen Fenerbahçe'de Kayserispor deplasmanına ayrı bir önem veriliyor. Fenerbahçe'de Van Persie'den Emenike'ye, Simon Kjaer'den Moussa Sow'a kadar birçok yıldız Kayseri deplasmanında takımla olacak. Sakatlığı bulunan kaptan Volkan Demirel de takımla birlikte Kayseri'ye geldi. Fenerbahçe kafilesini havaalanında bir taraftar grubu karşıladı. Kafie daha sonra güvenlik önlemleri altında kalacağı otele geçti.



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