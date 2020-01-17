Fenerbahçe kafilesi Gaziantep’te

Süper Lig’in 18’inci haftasında deplasmanda yarın Gaziantep FK’ya konuk olacak Fenerbahçe, maç öncesinde özel uçakla Gaziantep’e geldi.Sarı-lacivertli taraftarlar, Gaziantep Havaalanı’nda takımı coşkuyla karşıladı. Taraftarlar, karşılaşma esnasında teknik direktör Ersun Yanal ve futbolculara çiçek takdim etti. Oyuncular da taraftarları kırmayarak fotoğraf çektirdi. Büyük sevgi gösterileriyle karşılanan sarı-lacivertli kafile, daha sonra konaklayacağı otele gitmek üzere alandan ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Futbolcuların çıkışı

- Taraftarların tezahüratı

- Futbolculara çiçek verilmesi

- Emre Belezoğlu'nun taraftarların formasını imzalaması

- Ersun Yanal'a çiçek verilmesi

- Futbolcuların takım otobüsüne binişi

- Genel ve detay görüntüler