Fenerbahçe kafilesi Antalya'ya geldi

Yücel BULUT / GAZİPAŞA-ANTALYA, () - Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Antalya'ya geldi.

Spor Toto Süper Lig'de yarın Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe kafilesini taşıyan Türk Havayolları'na ait uçak, saat 16.00'da Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na iniş yaptı. Bu sezon şampiyonluk yarışında erken havlu atan sarı-lacivertlileri yaklaşık 30 kişilik bir taraftar topluluğu karşıladı. Taraftarların tezahüratlarıyla karşılanan Fenerbahçe kafilesinde teknik direktör Ersun Yanal, kaptan Volkan Demirel, Mathieu Valbuena, Nabil Dirar, Andre Ayew ve Serdar Aziz'e taraftarlar sevgi gösterinde bulundu. Taraftarla özçekim yapan sarı-lacivertli futbolcular, tezahüratlar eşliğinde otobüse binerek Alanya'da konaklayacağı otele hareket etti.

Sarı-lacivertliler, yarın saat 19.00'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak.

(FOTOĞRAFLI)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Takımın uçaktan inişi

- Taraftarların karşılaması