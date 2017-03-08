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Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için özel etkinlik

 Sarı Lacivertliler 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Akasya AVM’de taraftarlar ile bir araya geldi İSTANBUL- Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Akasya AVM’de gerçekleştirilen...

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için özel etkinlik

 Sarı Lacivertliler 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Akasya AVM’de taraftarlar ile bir araya geldi

İSTANBUL- Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Akasya AVM’de gerçekleştirilen imza gününde taraftarlar ile bir araya geldi. Fenerbahçe'nin forma sırt sponsoru Akasya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen imza gününe tüm oyuncular katıldı. Bu organizasyon sayesinde kadın basketbolcuları yakından görme şansı yakalayan taraftarlar, imza alıp bol bol fotoğraf çektirdiler.

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