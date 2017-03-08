Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için özel etkinlik

Sarı Lacivertliler 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Akasya AVM’de taraftarlar ile bir araya geldi
İSTANBUL- Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Akasya AVM’de gerçekleştirilen imza gününde taraftarlar ile bir araya geldi. Fenerbahçe'nin forma sırt sponsoru Akasya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen imza gününe tüm oyuncular katıldı. Bu organizasyon sayesinde kadın basketbolcuları yakından görme şansı yakalayan taraftarlar, imza alıp bol bol fotoğraf çektirdiler.
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