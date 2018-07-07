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Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'ndan art arda imzalar

İSTANBUL, () Yeni sezon yapılanmasını sürdüren Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, başantrenör Valerie Garnier ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Konuyla ilgili olarak resmi site üzerinden açıklamada bulunan sarı-lacivertli kulüp, "Geçtiğimiz...

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'ndan art arda imzalar

İSTANBUL, ()

Yeni sezon yapılanmasını sürdüren Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, başantrenör Valerie Garnier ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Konuyla ilgili olarak resmi site üzerinden açıklamada bulunan sarı-lacivertli kulüp, "Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve yeni sezon yapılanmasını sürdüren Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımız Başantrenörümüz Valerie Garnier ile 1 yıllığına sözleşmesini yeniledi. Valerie Garnier'e yarıştığı her kulvarda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımızda başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.
4 OYUNCUYLA SÖZLEŞME YENİLENDİ
Geçen sezonu şampiyonlukla sonlandıran Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, başantrenör Garnier'in yanı sıra 4 oyuncuyla da sözleşme yeniledi. 
Resmi site üzerinden yapılan açıklama şu şekilde: "Anastasiya Verameyenka ile 1 yıl, Ayşe Cora ile 3 yıl, Giorgia Sottana ile 1 yıl ve Kelsey Plum ile 1 yıl sözleşme yenilenmiştir. Oyuncularımıza yarıştığı her kulvarda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımızda başarılar diliyoruz"

(FOTOĞRAFLI)

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