Fenerbahçe - İttifak Holding Konyaspor maçından notlar

Fenerbahçe'de 3 eksik

Ersun Yanal'dan tek değişiklik

Moses 7 maç aranın ardından 11'de

Fenerbahçeli taraftarlardan Aykut Kocaman'a çiçek

Kocaman'dan 1'i zorunlu, 2 değişiklik

OLGUCAN KALKAN - AHMET TURHAN ALTAY / İSTANBUL,() -

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Fenerbahçe, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk etti. Ülker Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan mücadelede Ali Şansalan düdük çaldı. Şansalan'ın yardımcılıklarını ise Kemal Yılmaz ve İsmail Şencan üstlendi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in 8'inci haftasında deplasmanda kazanılan Denizlspor maçının 11'inde tek değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam Tolga Ciğerci'nin yerine sakatlığını atlatan Victor Moses'i 11'de sahaya sürdü. Kaleyi Altay'a teslim eden Ersun Yanal, savunma dörtlüsünü Isla, Zanka, Serdar Aziz ve Hasan Ali Kaldırım'dan oluşturdu. Orta sahada Gustavo, Emre Belözoğlu ve Ozan Tufan'ı görevlendiren Yanal, kanatlarda ise sakatlığını atlatan Moses ve Rodrigues'i sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Vedat Muriqi oldu.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Sarı-lacivertliler İttifak Holding Konyaspor karşılaşması öncesinde 3 eksik bulunuyor. Fenerbahçe'de çift taraflı sporcu fıtığı ameliyatı olan Nabil Dirar, akciğer enfeksiyonuna yakalanan Harun Tekin ve kasık sakatlığı yaşayan Max Kruse, İttifak Holding Konyaspor maçının kadrosunda yer almadı.

MOSES 7 MAÇ SONRA 11'DE

Sarı-lacivertlilerde Victor Moses, 7 maç aradan sonra ilk 11'de sahaya çıktı. Son olarak Süper Lig'in ilk haftasında 5-0 kazanılan maçta uyluk yırtığı yaşayan Victor Moses, devam eden 7 Süper Lig maçında forma giyememişti. Nijeryalı futbolcu 68 gün sonra yine bir iç saha maçında Konyaspor karşısında ilk 11'deki yerini aldı

AYKUT KOCAMAN'DAN 1'İ ZORUNLU, 2 DEĞİŞİKLİK

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Fenerbahçe karşısında Süper Lig'in 8'inci haftasında iç sahada 2-0 kaybedilen BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının 11'inde 2 değişiklik yaptı. Kocaman, geçtiğimiz hafta 20'inci saniyede kırmızı kart gören kaleci Serkan Kırıntılı'nın yerine Ertuğrul Taşkıran'ı, Shengelai'nın yerine ise Mücahit Can Akçay'ı 11'de oynattı.

İttifak Holding Konyaspor'un Fenerbahçe karşısındaki 11'i şöyle: "Ertuğrul, Skubic, Ali Turan, Anicic, Alper, Jevtovic, Jonsson, Miya, Milosevic, Ömer Ali, Mücahit Can."

FENERBAHÇELİ TARAFTARLARDAN AYKUT KOCAMAN'A ÇİÇEK

Fenerbahçeli taraftarlar, mücadele öncesinde eski futbolcusu ve teknik direktörleri Aykut Kocaman'a çiçek takdim etti.

İttifak Holdig Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Ülker Stadyumu'nde çiçeklerle karşılandı. Mücadele öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar, eski efsanevi isimleri Aykut Kocaman'a çiçek takdim etti.