Mustafa AKIN / LOZAN,() -

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, İsviçre'ye geldi.

İkinci etap kamp çalışmalarını sürdürecek olan sarı lacivertli kafile, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan uçak ile İsviçre'nin Lozan kentine geldi. Konaklayacakları otele geçen Fenerbahçe kafilesini kapıda İsviçre Fenerbahçeliler Derneği karşıladı. Otel önünde gelen dernek yöneticileri teknik direktör Phillip Cocu'ya çiçek verdi.

Sarı lacivertli ekipte sabah sağlık kontrolünden geçen Volkan Demirel ile kasık fıtığı ameliyatı olan Mehmet Topal takıma dahil olurken parmağında kırık bulunan Soldado ise kafileye dahil edilmedi.