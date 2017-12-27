Fenerbahçe - İstanbulspor: 2-0

MUSTAFA AKIN / İSTANBUL,() -

STAT: Ülker

HAKEMLER: Arda Kardeşler, Kerem Ersoy, Osman Gökhan Bilir

FENRRBAHÇE: Kameni, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Samed, Alper (Dk.60 Giuliano), Valbuena, Fernandao (Dk. 68 Soldado)

İSTANBULSPOR: Okan, Oğuzhan, Yalçın, Zeki, Wellington, Onur Kolay, Cajic (Dk.80 Eslem), Kubilay, Halil (Dk.76 Zafer), Onur Ergün, İbrahim (Dk.84 Bougouhi)

GOLLER: Dk.78-89 Soldado (Fenerbahçe)

SARI KART: Skrtel (Fenerbahçe) - Cajic, Zeki, (İstanbulspor)

ZİRAAT Türkiye Kupası son 16 turu ilk mücadelesinde Fenerbahçe, İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti. Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayan karşılaşmada Kocaman, teknik direktörlük kariyerine başladığı İstanbulspor'a karşı sarı-lacivertli takımla ilk kez sahaya çıktı. İki ekip, en son 2004-2005 sezonunda Süper Lig'de karşı karşıya gelmişti.

10'uncu dakikada Zeki'nin pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Halil'in vuruşunda Kameni meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

21'inci dakikada sol çaprazdan ceza sahasında giren Hasan Ali, Fernandao ile duvar pası yaparak sol çaprazda tekrar meşin yuvarlağa hakim oldu. Hasan Ali'nin topu Alper'e iletmesine savunma engel oldu.

35'inci dakikada savunmadan dönen topa şut çeken Alper'in vuruşunda top Valbuena'dan döndü. Dönen topa tekrar şut denemesi yapan Alper'in vuruşunda top auta çıktı.

39'uncu dakikada Hasan Ali'nin kullandığı korner atışında Skrtel'in topa kafa vurmasında meşin yuvarlak üst direkten döndü.

42'nci dakikada Alper Potuk'un pasında sol çaprazda buluşan Samed'in vuruşunda top auta gitti.

58'inci dakikada Samed'in pasında topla buluşan Alper'in vuruşunda kaleci Okan topu son anda çizgide kontrol etti.

64'üncü dakikada Valbuena'nın ortasında savunmanın arkasına sarkan Giuliano'nun vuruşunda kaleci Okan topu çıkardı.

78'inci dakikada Soldado, Giuliano ile verkaç yaptı. Ceza sahasında tekrar topla buluşan Soldado'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

89'uncu dakikada Hasan Ali'nin şutunda savunmadan seken topla buluşan Soldado'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

