Fenerbahçe lige kötü başladı, iyi bitirdi

Fenerbahçe ilk periyodun en çok gol atan takımı oldu

Sarı-Lacivertliler rakip filelere 16 maçta 34 gol gönderdi

9 galibiyet, 4 beraberlik 3 yenilgi alan Fenerbahçe 3 maçta rakip fileleri 5'er kez havalandırdı

Lider M.Başakşehir 31, ikinci Beşiktaş 28, üçüncü Galatasaray 30 gol kaydetti

Fenerbahçe ligin en az gol yiyen 2. takımı

En az golü 11 golle Başakşehir yerken, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği 12 kez golü izin verdiler

Uğur DEMİRKIRDI, İstanbul-

Sezona kötü başlayan Fenerbahçe ilk maçta M.Başakşehir'e deplasmanda 1-0 mağlup oldu.

Evinde ilk maçta Kayserispor'u konuk eden Fenerbahçe sahadan 3-3'lük skorla ayrıldı. 3. hafta yine Kadıköy'deydi ve Bursaspor 1-0'lık skorla 3 puanı alip gitti. 3 hafta sonunda sadece 1 puanı bulunan Fenerbahçe Kasımpaşa'ya patladı.

SARI-LACİVERTLİ EKİP KASIMPAŞA'YA PATLADI

İlk 3 haftada 8 puan kaybeden Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanında farklı galibiyete ulaştı. Rakibine tam 5 gol atan Fenerbahçe, bunu iki kez daha tekrarladı. 4. haftadaki Kasımpaşa deplasmanından 1-5'lik skorla çıkan sarı-lacivertliler 12. hafta Rizespor deplasmanında da aynı skoru buldu.

Fenerbahçe 9. haftada ise Karabük'ü evinde 5-0 mağlup ederek 3 maçta 5'er gollü galibiyetler buldu.

4 MAÇTA 3'ER GOL

Fenerbahçe; Kayserispor, Akhisar, Gençlerbirliği ve Trabzonspor maçlarında 3'er gol bularak ligin en çok gol atan ekibi oldu.

Sarı-Lacivertliler rakip filelere 16 maçta 34 gol gönderdi. Lider M.Başakşehir 31, ikinci Beşiktaş 28, üçüncü Galatasaray 30 gol kaydetti

Fenerbahçe ligin en az gol yiyen 2. takımı ünvanına da sahip. En az golü 11 golle Başakşehir yerken, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği 12 kez golü izin verdiler

EN SKORER SOW, ASİST KRALI LENS

Fenerbahçe'de gol yükünü önce Emenike çekti. İlk haftalarda Lens uyum sorunu, van Persie fizik eksikliği, Sow ise şanssızlıklar yaşıyordu.

Emenike 4 gol attı ve durdu, son 2 maç öncesinde ise disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı kaldı. Emenike'den sonra devreye Lens'in asistleri ve van Persie'nin golleri girdi.

Robin van Persie 6 gol ve 1 asist ile oynadı.

Lens bir dönemi sakat geçirmesine rağmen son Trabzonspor karşısında attığı gol ve yaptığı asist ile gol sayısını 2, asist sayısını 8'e çıkardı.

Moussa Sow, ligin ortalarından itibaren skora katkısını artırdı. 12. haftada Rize deplasmanında hat-trick'e imza attı. Avrupa maçlarında da coşan ve rövaşata gollere imza atan Sow, ligdeki 16 maçı 7 golle tamamladı.

Orta saha oyuncularından Aatıf, fazla süre alamamasına rağmen 3 gol 2 asist ile oynadı.

Alper Potuk ise 3 asist yapıp 1 de gol kaydederek skora katkıda bulundu.