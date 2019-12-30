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Fenerbahçe ikinci yarıdan umutlu

Ozan önemli katkı sağladı Vedat gol krallığında ilk yarıda geride kaldı Savunma önemli puan kayıplarına yol açtı İç sahada en çok golü kaydetti Kamp çalışmaları başlıyor Mustafa AKIN / İstanbul,() -  Süper Lig 2019-20 sezonunun...

SPOR 30.12.2019, 12:22
Fenerbahçe ikinci yarıdan umutlu

Ozan önemli katkı sağladı
Vedat gol krallığında ilk yarıda geride kaldı
Savunma önemli puan kayıplarına yol açtı
İç sahada en çok golü kaydetti
Kamp çalışmaları başlıyor

Mustafa AKIN / İstanbul,() - 
Süper Lig 2019-20 sezonunun ilk devresi geride kalırken Fenerbahçe topladığı 31 puanla 4'üncü sırada yer aldı. Sarı-lacivertli ekip geçtiğimiz sene ilk yarıyı küme düşme hattında 17'nci sırada 16 puanla tamamlarken bu sene başarılı bir ivme yakaladı. İlk yarıda rakip fileleri 34 kez havalandıran sarı-lacivertli ekip, kalesinde 21 gole ise müdahale edemedi. İnişli çıkışlı bir grafiğe sahip olan Fenerbahçe, ikinci yarının hesaplarını yaparken ilk 6 hafta oynanacak maçlara dikkat edecek. Kamp çalışmaları boyunca buna dikkat edecek olan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yolunda emin adım atmak için ikinci yarının ilk 6 haftasında oynayacağı; Gaziantep FK, Medipol Başakşehir, Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ve Ankaragücü maçlarında galip gelmek veya puan kaybetmemek için elinden geleni yapacak. Fenerbahçe'nin bu maçlardan sonra evinde karşılaşacağı Galatasaray'ı yenmesi durumunda önemli bir adım atarak yoluna devam edecek.
OZAN ÖNEMLİ KATKI SAĞLADI
Sarı-lacivertli ekipte Ozan Tufan, 2019-20 sezonunun ilk yarısında çıktığı 17 maçta başarılara önemli katkı sağladı. Yer aldığı maçlarda oyuna takıma yaptığı katkılar ile adından sürekli söz ettiren Ozan Tufan, 2 gol kaydedip, 3 gole de asist yapma başarısı gösterdi. Geride kalan sezonların dışında yeniden bir dönüş sağlayan başarılı futbolcu, hem teknik heyetin hem de taraftarların alkışını topladı.
VEDAT GOL KRALLIĞINDA İLK YARIDA GERİDE KALDI
Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Vedat Muriç, ilk yarıda istediğini alamadı. Kosovalı golcü futbolcu, ligde bulduğu 10 golle rakiplerinin gerisinde kaldı. Aytemiz Alanyaspor'dan Papiss Cisse ile Trabzonspor'dan Alexander Sörloth'un 12'şer golle zirvede bulunduğu, Gençlerbirligi'nden Bogdan Stancu'nun 11 golle yer aldığı yarışta Vedat Muriç de 10 golle takibi sürdürdü.
SAVUNMA ÖNEMLİ PUAN KAYIPLARINA YOL AÇTI
Ligin ilk yarısında savunmada yaşanan sık değişiklikler önemli puan kayıplarına yol açtı.  Geçtiğimiz sezon sol beke takviye yapamayan sarı-lacivertliler, bu bölgede sadece Hasan Ali Kaldırım'ın bulunması ile büyük sorun yaşadı. Hasan Ali'nin yaşadığı sakatlıklar ile o bölgelere Ozan ve Nabil Dirar'ı çeken Ersun Yanal, stoperde de sıkıntılarla baş başa kaldı. Stoperde Sadık Çiftpınar, Zanka, Serdar Aziz ve Adil Rami arasından istikrarlı bir ikili yakalayamayan Yanal'ın imdadına ise Jailson yetişti.
İÇ SAHADA EN ÇOK GOLÜ KAYDETTİ
Süper Lig'in ilk yarısında inişli-çıkışlı bir performans sergileyen Fenerbahçe, sahasında oynadığı mücadelelerde attığı 24 gol ile sezonun ilk yarısında iç sahada en çok gol atan takım unvanının da sahibi oldu. Sarı-lacivertliler sahasında oynadığı 8 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 beraberlik alırken, 1 kez de mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe, söz konusu 8 maçta rakip kalelere 24 gol atarken, kalesinde ise 9 gol gördü. Sarı-lacivertliler sezonun ilk yarısında sahasında karşılaştığı Trabzonspor ile berabere kalırken, Beşiktaş'ı mağlup etti ve Kadıköy'de oynadığı büyük maçlardaki yenilmezlik serisini de sürdürmüş oldu.
KAMP ÇALIŞMALARI BAŞLIYOR
Fenerbahçe ikinci devre için hazırlıklarını Antalya'da yapacağı kamp çalışmaları ile sürdürecek. Sarı-lacivertli ekip 5 Ocak'ta Antalya'da hazırlıklarına başlayacak ve 10 Ocak'ta dönecek.
 

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