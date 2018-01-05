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Fenerbahçe ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'da başladı

Süper Lig'in ilk yarısını 33 puanla 3'üncü sırada tamamlayan Fenerbahçe ligin ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'nın Belek bölgesinde başladı.  Sarı Lacivertliler konakladığı otelin sahasında sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarına...

Fenerbahçe ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'da başladı

Süper Lig'in ilk yarısını 33 puanla 3'üncü sırada tamamlayan Fenerbahçe ligin ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'nın Belek bölgesinde başladı. 
Sarı Lacivertliler konakladığı otelin sahasında sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarına start verdi. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular koşu çalışmalarıyla başladılar. Daha sonra pas çalışmasına geçen Sarı Lacivertliler antrenmana çift kale maçla devam ettiler. 
Antrenmana izinli olan Giuliano de Paula, Josef de Souza ve Mauricio Isla katılmazken bu isimlerin kampa akşam saatlerinde katılacağı belirtildi. Kontrol ve rehabilitasyon antrenmanı yapan Mehmet Ekici, İsmail Köybaşı, Nabil Dirar ve Vincent Janssen de çalışmada yer almadı. Aykut Kocaman'ın kararı ile kendilerine takım bulmaları için izin verilen Ozan Tufan ve Robin van Persie'nin olmadığı kampta altyapıdan Serhat Kot, Ahmet Oytun Özdoğan, Tarık Çetin ve Batuhan Yılmaz da takımla çalıştı. Fenerbahçe günün ikinci antrenmanını akşam 18:00'de basına kapalı olarak gerçekleştirecek.

Görüntü Dökümü 
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-Fenerbahçe idman 
-Genel Detay 

Hakan TARHAN-Antalya-


 

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