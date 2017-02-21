Fenerbahçe için son şans

Uğur DEMİRKIRDI, İstanbul () - Son 3 resmi maçını da kazanamayan Fenerbahçe'de krediler tükenmiş durumda.

Advocaat'a güven azaldı, futbolcular eleştiriliyor, golcüler suskun, Yönetim de sessiz. Sarı-laciviertli yönetimin son zamanlarda konsantrasyonu "Futbolda şike" soruşturmasında kumpas iddialarına ilişkin açılan davada. Başarızlığa rağmen hesap sorulmuyor, alınması gereken radikal kararlar erteleniyor.

Sarı-lacivertli ekip kupa maçında Beşiktaş'ı eledikten sonra çıktığı 3 resmi karşılaşmada 2 beraberlik, 1 yenilgi aldı ve lider ile puan farkını 10'a çıkardı.

Bursaspor deplasmanında 1-1 ve Kasımpaşa ile kendi sahasında 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Krasnodar ile deplasmanda yaptığı mücadeleyi 1-0 kaybetti.

Ayrıca yaptığı son 7 resmi maçta sadece iki kez kazanabilen Fenerbahçe'de Avrupa Ligi'nde tur geçilirse kaynamaya başlayan sular biraz serinleyecek.

İlk maçı 1-0 kaybeden Fenerbahçe'nin turu geçmek için en az iki farklı galibiyete ihtiyacı var. Sarı-lacivertli ekip, mücadeleyi 1-0 kazanması durumunda müsabaka uzatmalara gidecek. Fenerbahçe, beraberlik veya iki takımın da gol bulduğu tek farklı galibiyette UEFA Avrupa Ligi'ne veda edecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Polonyalı hakem Pawel Raczkowski yönetecek.

Skrtel dönüyor, van Persie ilk 11'de bekleniyor

Fenerbahçe'de sarı kart cezası nedeniyle Rusya'daki ilk maçta forma giyemeyen Slovak stoper Martin Skrtel ve sakatlığı nedeniyle oynayamayan Robin van Persie'nin ilk 11'de sahada olması bekleniyor.

Sarı-lacivertlilerde Kasımpaşa maçında sakatlanan Volkan Şen ile gözünde enfeksiyon bulunan ve antibiyotik tedavisi uygulanan Aatıf Chahechouhe'nun durumları maç saatinde belli olacak.

Fenerbahçe'nin Krasnodar karşılaşmasında muhtemel 11'i şöyle:

Volkan Demirel, Şener, Kjaer, Skrtel, İsmail, Mehmet, Josef, Alper, Lens, Sow, Van Persie.