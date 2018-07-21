Fenerbahçe hazırlık maçında Feyenoord ile berabere kaldı

Fenerbahçe - Feyenoord: 3-3



Mustafa AKIN / İstanbul,() -

Fenerbahçe, Feyenoord ile 3-3 berabere kaldı.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Hollanda'nın Feyenoord takımı ile mücadele etti. Ülker Stadyumu'nda saat 21:00'de başlayan karşılaşmada Arda Kardeşler düdük çaldı. Kardeşler'in yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ile Erdem Bayık üstlendi. Karşılaşma 3-3 berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe mücadeleye; "Volkan (Dk.64 Erten), Isla, Neustadter, Skrtel (Dk.85 Yiğithan Güveli), Hasan Ali (Dk.75 Serhat Kot), Mehmet Topal (Dk. 80 Ferdi Kadıoğulu), Eljif, Barış (Dk.63 Dirar), Alper (Dk.76Samed Karakoç), Valbuena (Dk.64 Josef), Giuliano'' 11'i ile çıktı.

Feyenoord ise şu 11 ile sahada yer aldı: ''Bijlow, Juste (Dk.63 Nieuwkoop), Botteghin, Van der Heijden, Malacia, Wehrmann (Dk.74 Ayoub), Berghuis, Toornstra, Vilhena, Larsson, Van Persie (Dk.73 Vente).''

Fenerbahçe'nin gollerini 7'nci dakikada uzaktan plase vuruşla Eljif Elmas, 14'üncü dakikada penaltıdan Giuliano, 18'inci dakikada kafa vuruşu ile Valbuena kaydetti.

Feyenoord'un gollerini ise 87'nci ve 90+6'ncı dakikada penaltıdan Berghuis ve 90'ıncı dakikada Toornstra attı.

COCU VE YENİ OYUNCULAR İLK KEZ KADIKÖY'DE Sarı-lacivertliler'de teknik direktör Phillip Cocu ve takıma yeni katılan Berke Özer, Barış Alıcı ile Ferdi Kadıoğlu, Feyenoord maçı ile sezon öncesi ilk kez taraftarın önüne çıktı. Teknik direktör Cocu, Barış'a ilk 11'de görev verirken Berke ile Ferdi mücadeleye yedek başladı. Ülker Stadı'nı büyük ölçüde dolduran taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla sarı-lacivertli ekibe destek oldular.

Öte yandan Fenerbahçe'nin Nec Nijmegen takımından transfer edilen Ferdi Kadıoğlu, taraftarların ve top toplayıcı çocukların ilgisi ile karşılaştı ve hatıra fotoğrafı çekildi. Kadıoğlu, mücadelenin 80'inci dakikasında Mehmet Topal'ın yerine oyuna dahil oldu.

BARIŞ ALICI'YA BÜYÜK DESTEK

Fenerbahçe forması ile ilk Kadıköy'de sahaya çıkan Barış Alıcı, sarı-lacivertli taraftarın büyük desteği ile karşılaştı. Mücadelede gösterdiği başarılı oyunu ile taraftarın beğenisini alan Barış Alıcı, mücadeleye 63'üncü dakikada veda ederken yerini Dirar'a bıraktı. Sarı-lacivertli taraftarlar Barış'ın oyundan çıkışı esnasında genç oyuncuyu alkışlayıp tezahüratlarda bulundular.

10 NUMARALI FORMA GİULİANO'YA

Geçtiğimiz sezon Robin van Persie'nin giydiği 10 numaralı formayı bu sene Giuliano giyecek.

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon Feyenoord'a transfer olana kadar 10 numaralı formayı terleten Robin van Persie'nin yerine bu sezon 10 numaralı formanın sahibi Giuliano olacak. Giuliano, Feyenoord ile oynanan hazırlık maçına 10 numaralı forma ile çıktı.

ROBIN VAN PERSIE FORMA GİYDİ

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Robin van Persie, Feyenoord forması ile eski takımına karşı ilk kez sahada yer aldı.

Mücadele öncesi ısınmak için sahada yer alan van Perise'ye tribünlerden hem destek hem de tepki geldi. Bazı taraftarlar van Persie'yi tribüne çağırarak destek olurken bazı taraftarlar ıslıklarla tepkilerini dile getirdiler. Öte yandan karşılaşmanın başlama vuruşunu da gerçekleştiren Robin van Persie ıslıklarla protesto edildi.

Geçtiğimiz sezon devre arasında Feyenoord'a transfer olan van Persie, 2,5 sezon Fenerbahçe forması giymişti.

ALİ KOÇ'A SEVGİ SELİ

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, mücadele öncesinde taraftarlar tarafından tezahüratlarla karşılandı.

Feyenoor ile oynana hazırlık maçı öncesinde kale arkasından oyuncu tüneline doğru giden Ali Koç, taraftarların yoğun desteği ile karşılaştı. Sarı-lacivertli taraftarlar, ''Ali Koç Başkan Fenerbahçe Şampiyon'' tezahüratları ile Koç'a sevgilerini gösterdiler.

LUCESCU MAÇI İZLEDİ

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Fenerbahçe ilse Feyenoor arasındaki maçı Ülker Stadyumu'nda takip etti. Lucescu, mücadeleyi yardımcısı Tayfur Havutçu ile birlikte izledi.

KARŞILAŞMA ÖNCESİ DOSTLUK MESAJLARI

Fenerbahçe ile Feyenoord arasında oynanan hazırlık maçı öncesinde dostluk mesajları verildi. Fenerbahçe İdari Menajeri Onur Başar ile Feyenoord İdari Menajeri Bas Noortwijk mücadele öncesinde birbirlerine forma hediye etti.

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