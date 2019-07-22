Fenerbahçe hazırlık maçında berabere kaldı

Fenerbahçe - Wolfsburg: 1-1

Mustafa AKIN / Graz (Avusturya) () - Fenerbahçe, üçüncü hazırlık maçında Wolfsburg ile 1-1 berabere kaldı.

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe, yurt dışı kampının ilk hazırlık maçında Almanya'nın Wolfsburg takımı ile mücadele etti. Franz Fekete Stadyumu'nda TSİ 19.30'da başlayan karşılaşmada Josef Spurny düdük çaldı. Spurny'nin yardımcılıklarını ise Andreas Hedenreich ve Gerald Bauerndeind üstlendi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal; Harun Tekin, Serdar Aziz, Jailson, Murat Sağlam, Hasan Ali Kaldırım, Tolga Ciğerci, Ozan Tufan, Garry Rodrigues, Max Kruse, Moses, Vedat Muriç ilk 11'i ile karşılaşmaya başlarken, Wolfsburg Teknik Direktörü Oliver Glasner ise sahaya şu isimler ile çıktı: Pavao, Jerome, John Anthony, Josuha, Robin, Mbabu, Maximillian, Xaver, Yunus Mallı, Jaoa, Admir.

MÜCADELE BERABERE SONUÇLANDI

25'inci dakikada Max Kruse'un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta topla buluşan Ozan Tufan, meşin yuvarlağı Vedat'a aktardı. Vedat'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0. 63'üncü dakikada William'ın pasında topla buluşan Weghorst, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1. Karşılaşmada başka gol olmazken, mücadele bu sonuçla sona erdi.

SARI LACİVERTLİ EKİPTE İKİNCİ YARI 8 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, kaşılaşmanın ikinci yarısında 8 ismi değiştirdi. Mücadelenin ikinci yarısı başlarken Serdar'ın yerine Sadık'ı, Tolga'nın yerine Zajc'ı, Rodrigues'in yerine ise Alper'i oyuna dahil eden tecrübeli teknik adam, daha sonra Moses'in yerine Emre'ye, Max Kruse'un yerine Ferdi, Murat'ın yerine Mehmet Ekici, Hasan Ali'nin yerine Abdülcebrail, Ozan'ın yerine Frey'e forma verdi.

TOLGAY MAÇTA YER ALMADI

Fenerbahçe'de Tolgay Arslan, Wolfsburg maçında görev alamadı. Gribal enfeksiyonu bulunan ve serum bağlanan Tolgay, karşılaşmada forma giyemedi.

GARRY RODRIGUES İLK 11'DE

Fenerbahçe'de takıma Topuk Yaylası'nda yapılan kampta dahil olan Garry Rodrigues, ilk 11'de görev aldı. İstanbul'da Bursaspor ile oynanan karşılaşmaya yedek soyunan ve karşılaşmanın 2'nci yarısında oyuna dahil olan Rodrigues, Wolfsburg mücadelesinde ilk 11'de yer aldı.

MAÇA YOĞUN İLGİ

Fenerbahçe'nin Wolfsburg ile oynadığı maça sarı lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Avusturya'nın farklı bölgelerinden Fenerbahçe'yi izlemeye gelen taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek oldular.

Öte yandan sarı lacivertli taraftarlar karşılaşma esnasında Emre Belözoğlu lehine de tezahüratlarda bulundular.

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