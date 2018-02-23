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Fenerbahçe - Hatay BŞB.: 59 - 65 (PTT Kadınlar Türkiye Kupası)

PTT Kadınlar Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Hatay Büyükşehir Belediyesi, Fenerbahçe'yi 65-59'luk skorla mağlup ederek finale yükseldi.

Fenerbahçe - Hatay BŞB.: 59 - 65 (PTT Kadınlar Türkiye Kupası)

PTT Kadınlar Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Hatay Büyükşehir Belediyesi, Fenerbahçe'yi 65-59'luk skorla mağlup ederek finale yükseldi.

SALON: Artuklu 
HAKEMLER: Turgut Işık, Orkun Yurtdaş, Hüseyin Çelik
FENERBAHÇE: Anastasiya Verameyenka 21, Ayşe Cora 11, Tuğçe Canıtez 7, Kiah Vaughn 6, Giorgia Sottana 6, Birsel Vardarlı Demirmen 5, Pelin Derya Bilgiç, Ana Dabovic
HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: Bahar Öztürk 17, Hind Ben Abdelkader 9, Katsiaryna Snytsina 15, Özge Yavaş 3, Courtney Paris 14, Devran Tanaçan, Leilani Mitchell 3, Merve Aydın 4.
1'İNCİ PERİYOT: 20-26
DEVRE: 32-38
3'ÜNCÜ PERİYOT: 46-49

PTT Kadınlar Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Hatay Büyükşehir Belediyesi, Fenerbahçe'yi 65-59'luk skorla mağlup ederek finale yükseldi.
Tempolu başlayan mücadelenin ilk 5 dakikası karşılıklı basketlerle 10-10 eşitlikle geçildi. Katsiaryna Snytsina'nın orta mesafeden bulduğu sayılarla skor üreten Hatay Büyükşehir Belediyesi, Ban Abdelkader'in de üç sayılık basketiyle 19-14'lük üstünlüğü yakaladı. Mücadelenin ilk çeyreğini Courtney Paris'in sayılarıyla 26-20 geride tamamlayan Fenerbahçe, Ayşe Cora ve Birsel Vardarlı Demirmen'in üç sayı çizgisinden bulduğu basketlerle skorda dengeyi yakaladı (26-26). Bu bölümde Bahar Öztürk'ün hücumda sorumluluk almasıyla skor üreten Hatay temsilcisi, 15.dakikada durumu 32-26 yaptı.

Üçüncü periyotta Birsel Vardarlı Demirmen ile hücumları organize eden Fenerbahçe, buna karşın savunmada rakibini durdurmakta zorlandı. İkili oyunları iyi değerlendiren Hatay Büyükşehir Belediyesi, Hind Ben Abdelkader'in üç sayılık basketiyle 8 sayılık farkı yakaladı (47-39). Mola alan Fenerbahçe, aranın ardından alan savunmasına dönerken, rakibini de top kayıplarına zorladı. Mücadelenin final periyotuna 49-46 üstün giren Hatay Büyükşehir Belediyesi, Merve, Bahar ve Paris'in etkili oyunuyla 34.dakikada 10 sayılık farkı yakaladı (58-48). Hücumda skor bulmakta zorlanan rakibi karşısında kontrolü elinden bırakmayan Hatay Büyükşehir Belediyesi, karşılaşmadan da 65-59 galibiyetle ayrıldı.
Karşılaşmanın en değerli oyuncusu Bahar Öztürk seçilirken, başarılı oyuncuya ödülünü PTT Mardin Başmüdürü Abdülkadir Karaboğa takdim etti.

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Fenerbahçe - Hatay BŞB.: 59 - 65 (PTT Kadınlar Türkiye Kupası)
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