Fenerbahçe günün ilk çalışmasını yaptı

İSTANBUL /
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında oynayacağı Benfica karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki günün ilk idmanı saat 10.30'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmalarıyla sürdü. Ardından çift kale maç yapan oyuncular, antrenmanı bireysel ve taktiksel çalışmalarla tamamladı.
Sarı-lacivertliler, Benfica maçı hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanı ile sürdürecek.
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