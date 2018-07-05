Fenerbahçe günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi

İSTANBUL,() -

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde, bugün sabah saatlerinde yaptığı günün ilk antrenmanıyla devam etti.

Teknik direktör Phillip Cocu’nun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 10.00’da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas organizasyonları ve şut çalışmasının ardından antrenman dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı.

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını, bugün akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.

(FOTOGRAFLI)