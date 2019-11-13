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Fenerbahçe, günün ikinci antrenmanını tamamladı
Süper Lig'in 12'nci haftasında deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü. Milli takımlarında yer alan oyunculardan yoksun olarak Can Bartu Tesisleri'nde...
SPOR 13.11.2019, 20:48
Süper Lig'in 12'nci haftasında deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.
Milli takımlarında yer alan oyunculardan yoksun olarak Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman saat 18.00’da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Luiz Gustavo ve Max Kruse özel program dahilinde çalışırken, Vedat Muriç'in tedavisi ise devam etti.
Sarı-lacivertli ekip, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.
Milli takımlarında yer alan oyunculardan yoksun olarak Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman saat 18.00’da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Luiz Gustavo ve Max Kruse özel program dahilinde çalışırken, Vedat Muriç'in tedavisi ise devam etti.
Sarı-lacivertli ekip, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.
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|P
|1. Liverpool
|12
|34
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|12
|25
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|12
|25
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|13
|24
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|13
|24
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