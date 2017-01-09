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Fenerbahçe günü tek antrenmanla tamamladı

ANTALYA,() - SPOR Toto Süper Lig'in ikinci yarısına Antalya'da yaptığı kampla hazırlanan Fenerbahçe, günü akşam saatlerinde yaptığı tek antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde, kamp yapılan otelin sahasında...

Fenerbahçe günü tek antrenmanla tamamladı

ANTALYA,() - SPOR Toto Süper Lig'in ikinci yarısına Antalya'da yaptığı kampla hazırlanan Fenerbahçe, günü akşam saatlerinde yaptığı tek antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde, kamp yapılan otelin sahasında gerçekleştirilen antrenman saat 17.00'de başladı ve 1 saat sürdü. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan çalışma, dar alanda yapılan pas organizasyonlarıyla devam etti. Çalışma, çift kale maçla noktalandı.

Fenerbahçe, Antalya kampındaki hazırlıklarını 10 Ocak Salı günü yapacağı çalışmalarla sürdürecek.

(FOTOĞRAFLI)

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