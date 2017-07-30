Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bekarlığa veda partisine polis baskını!
Bekarlığa veda partisine 14 gözaltı
Yılmaz Büyükerşen'e silahlı saldırı girişimi
Büyükerşen'e saldıran 2 kişi yakalandı
Yılmaz Büyükerşen'e saldırı girişimi MOBESE'de
Yılmaz Büyükerşen'e saldırı girişimi MOBESE'de
Fatih Terim'e verilecek 3.5 milyon euro tazmint tartışma yarattı
Özel sektör olsa Fatih Terim'e...

Fenerbahçe günü çift idmanla tamamladı

İSTANBUL, () UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında 3 Ağustos Perşembe günü Ülker Stadyumu'nda Sturm Graz ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanlarla sürdürdü. Teknik direktör Aykut...

Fenerbahçe günü çift idmanla tamamladı

İSTANBUL, ()

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında 3 Ağustos Perşembe günü Ülker Stadyumu'nda Sturm Graz ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanlarla sürdürdü.
Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan günün ilk antrenmanında çalışma saat 10.00'da başladı ve 1 saat 30 dakika sürdü.
Sturm Graz karşısında forma giyen oyuncular salonda çalışırken, diğer oyuncular üst sahada dayanıklılık koşusu ve 5'e 2 top kapma pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maçla antrenmanı tamamladı.
Yine teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanı ise saat 17.30'da başladı ve 2 saat sürdü. Antrenmanın ilk bölümünde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışan sarı-lacivertli oyuncular, ardından sahaya geçti. Isınma ve koordinasyon hareketleri sonrasında pas çalışması yapan oyuncular, çift kale maçın ardından ise taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.
Robin van Persie, Fernandao ve Simon Kjaer de çalışmalarını takımdan ayrı özel program dahilinde sürdürdü.
Fenerbahçe, hazırlıklarına 31 Temmuz Pazartesi günü (Yarın) Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314