Fenerbahçe günü çift idmanla tamamladı

İSTANBUL, ()

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında 3 Ağustos Perşembe günü Ülker Stadyumu'nda Sturm Graz ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanlarla sürdürdü.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan günün ilk antrenmanında çalışma saat 10.00'da başladı ve 1 saat 30 dakika sürdü.

Sturm Graz karşısında forma giyen oyuncular salonda çalışırken, diğer oyuncular üst sahada dayanıklılık koşusu ve 5'e 2 top kapma pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Yine teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanı ise saat 17.30'da başladı ve 2 saat sürdü. Antrenmanın ilk bölümünde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışan sarı-lacivertli oyuncular, ardından sahaya geçti. Isınma ve koordinasyon hareketleri sonrasında pas çalışması yapan oyuncular, çift kale maçın ardından ise taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

Robin van Persie, Fernandao ve Simon Kjaer de çalışmalarını takımdan ayrı özel program dahilinde sürdürdü.

Fenerbahçe, hazırlıklarına 31 Temmuz Pazartesi günü (Yarın) Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

FOTOĞRAFLI