Mustafa AKIN / LOZAN () - Yeni sezona İsviçre kampı ile hazırlanan Fenerbahçe, günü çift antrenmanla tamamladı.

İsviçre'nin Lozan kentinde hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe günün ikinci antrenmanının tamamını basına açık gerçekleştirdi. Isınma hareketleri ile başlayan çalışma ikili gruplarla oluşturulan çift kale maçla devam etti. Sarı lacivertli futbolcular daha sonra pas organizasyonları yaptı. Cocu, antrenmanın genelinde oyunculara istediklerini yaptırmak adına sürekli olarak uyarılarda bulundu. İdmanın son bölümü ise turuncu ve lacivert takımın tam sahada yaptığı çift kale maç ile sona erdi. Teknik direktör Phillip Cocu'nun takımı olan lacivert ekip, teknik direktör yardımcısı Chris Van der Weerden'in takımı olan turuncu ekibe Ahmethan Köse'nin golüyle 1-0 mağlup oldu.

Sarı lacivertli ekipte Nabil Dirar ile Martin Skrtel antrenmanın bir bölümünde takımdan ayrı çalışırken, çift kale maçta oyuna dahil oldular. Öte yandan adalesinde hafif ağrı bulunan Mehmet Ekici, Yiğithan Güveli ve Erten Ersu tedbir amaçlı dinlendirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yeni transferin görüntüsü

- Cocu'nun saha ortasında toplantı yapması

- İdmandan görüntüler

- Çift kale maçtan detaylar

- Genel detaylar

(FOTOĞRAFLI)