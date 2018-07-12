Fenerbahçe günü çift antrenmanla tamamladı

LOZAN () - Fenerbahçe, İsviçre'nin Lozan kentindeki yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün çift antrenman yaptı.

Teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanı TSİ 18.00'de başladı. Salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasının ardından sahaya geçen sarı lacivertli oyuncular, 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenman ayak tenisi maçıyla noktalandı.

Teknik direktör Phillip Cocu, ayak tenisi maçını kazanan Salih Uçan, Ozan Tufan, Roman Neustadter ve Alper Potuk'tan oluşan takıma kupa bardak verdi.

Sarı lacivertliler, yeni sezon çalışmalarını yarın TSİ 20.00'de Lozan ile oynayacağı hazırlık maçıyla sürdürecek.