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Fenerbahçe gruptan lider çıkmayı garantiledi

 Azerrail Bakü: 0 - Fenerbahçe: 3 Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçında Fenerbahçe, deplasmanda Azerbaycan'ın Azerrail Bakü takımını 3-0 mağlup etti. Grupta oynadığı 5 maçı da kazanan sarı-lacivertli ekip, altıncı...

Fenerbahçe gruptan lider çıkmayı garantiledi

 Azerrail Bakü: 0 - Fenerbahçe: 3

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçında Fenerbahçe, deplasmanda Azerbaycan'ın Azerrail Bakü takımını 3-0 mağlup etti.

Grupta oynadığı 5 maçı da kazanan sarı-lacivertli ekip, altıncı ve son maç öncesinde gruptan lider çıkmayı garantiledi.

Salon: A.Y.S.

Hakemler: Alexander Pavlov (Rusya), Epaminondas Gerothodoros (Yunanistan)

Azerrail Bakü: Radenkovic, Bokan, Karimova, Zhidkova, Kanthong, Dobi (Mammadova, Moim, Aliyeva, Gurbanova, Yagubova)

Fenerbahçe: Tomkom, Şeyma Ercan, Bahar Guidetti Toksoy, Polen Uslupehlivan, Kim Koung, Eda Dündar Erdem (Melis Yılmaz, Meliha İsmailoğlu, Ezgi Dilik, Balkestein, Ergül Avcı)

Setler: 19-25, 16-25, 22-25

Süre: 82 dakika (29, 24, 29)

İSTANBUL /

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